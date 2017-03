Για πρώτη φορά, συνδρομητικές υπηρεσίες streaming (και συγκεκριμένα το Netflix και το Amazon) έφυγαν από το Dolby Theater με γεμάτα χέρια

Η 89ή τελετή απονομής των Όσκαρ έχει να υπερηφανεύεται για μία ακόμα πρωτιά -εκτός από το ότι έδωσε σε ταινία LGBT το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Για το γεγονός ότι για πρώτη φορά, συνδρομητικές υπηρεσίες streaming (και συγκεκριμένα το Netflix και το Amazon) έφυγαν από το Dolby Theater με γεμάτα χέρια. Το Amazon έχει να υπερηφανεύεται για τρία Όσκαρ (δύο για το Manchester By the Sea και ένα για τον Εμποράκο του Ασγκάρ Φαραντί), ενώ το Netflix κέρδισε βραβείο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ (The White Helmets).



Ήταν μια μάλλον αναμενόμενη εξέλιξη, από τη στιγμή που οι υπηρεσίες streaming μπήκαν με φόρα στην παραγωγή μεγάλου μήκους ταινιών, προσφέροντας αυτό που πολλά μεγάλα στούντιο αδυνατούν να προσφέρουν: χρήματα και δημιουργική ελευθερία.



Λίγες ημέρες πριν τα Όσκαρ, η είδηση ότι η νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε με πρωταγωνιστές τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ ΝτεΝίρο θα έχει ως παραγωγό το Netflix εξέπληξε πολλούς. Πολλοί διάσημοι σταρ στρέφονται προς την συνδρομητική υπηρεσία, κάτι αναμενόμενο καθώς υπάρχει η εμπειρία των τηλεοπτικών σειρών, όπου τα ταλέντα του Χόλιγουντ έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν το όραμά τους και να το κάνουν σε μέσα που έχουν προκαλέσει επανάσταση στην τηλεοπτική εμπειρία.



Η Amazon επιλέγει να στηρίξει οικονομικά μεγάλες ταινίες, τις οποίες διανέμει στις κινηματογραφικές αίθουσες πριν τις προσφέρει στους συνδρομητές της, ενώ το Netflix επιμένει σε περιορισμένο κύκλωμα προβολής το οποίο ακολουθείται πολύ σύντομα από διάθεση της ταινίας στους συνδρομητές της. Το δεύτερο αυτό μοντέλο έχει αποξενώσει πολλούς, αλλά η συνδρομητική υπηρεσία επιμένει σε αυτό, με τον Ριντ Χάστινγκς του Netflix να λέει ότι «οι ιδιοκτήτες των αιθουσών στραγγαλίζουν τον κινηματογράφο. Δεν υπήρξε καμία καινοτομία στην οικονομία του κινηματογράφου αυτά τα 50 τελευταία χρόνια».



Όπως σημειώνει ο Έρικ Κον του IndieWire, τόσο οι μεγάλοι σκηνοθέτες (όπως ο Σκορσέζε), όσο και οι πιο μικροί μπορούν να ωφεληθούν από την εμπλοκή των συνδρομητικών υπηρεσιών στην κινηματογραφική παραγωγοί. Όσοι αγαπούν τον Σκορσέζε για παράδειγμα, σημειώνει, θα σπεύσουν να τον απολαύσουν στη μεγάλη οθόνη. Οι υπόλοιποι δεν θα ασχολούνταν έτσι κι αλλιώς, λέει, σημειώνοντας ότι τώρα οι ταινίες του θα τους είναι διαθέσιμες. Ο ίδιος τονίζει ότι πρέπει να αποδεχθούμε πως ίσως ο τρόπος με τον οποίο συνδεόμαστε με τις ταινίες έχει αλλάξει. Σημειώνει ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε τη νέα πραγματικότητα και να αποδεχθούμε ότι «η μεγάλη οθόνη είναι προαιρετική».



Ίσως η σκέψη αυτή να είναι πολύ πρόωρη για όσους αγαπούν τη μεγάλη οθόνη -ανάμεσά τους φυσικά και σκηνοθέτες όπως ο Σκορσέζε.



Το σίγουρο είναι ότι η παραγωγή ταινιών από μεγάλες συνδρομητικές υπηρεσίες φέρνουν σε επαφή δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους (το Netflix έχει 94 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως) με ταινίες, προσφέροντας παράλληλα πρωτόγνωρη δημιουργική ελευθερία σε σκηνοθέτες και ηθοποιούς που έβλεπαν συχνά τις ταινίες τους να αλλάζουν μορφή στα χέρια παρεμβατικών στούντιο.