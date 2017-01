Αθήνα

Ποδόσφαιρο, Πρέμιερ Λιγκ

Μάντσεστερ Σίτι - Τότεναµ

CosmoteSport1HD, 19.30

Οι Πολίτες υποδέχονται την Τότεναμ στο Μάντσεστερ για το αγγλικό πρωτάθλημα σε ένα παιχνίδι υψηλής βαθμολογικής σημασίας.





Εκποµπή υγείας

«Υγεία πάνω απ' όλα» ΑΝΤ1, 08.45

Η σημερινή εκπομπή ενημερώνει για τα λεγόμενα superfoods και καθημερινά υπερτρόφιμα, που ούτε καν φανταζόμαστε. Τι δείχνουν οι μελέτες για την επίδρασή τους στην υγεία; Γιόγκα και αυτό το Σάββατο. Ενημερωνόμαστε για το πώς μπορεί να μας βοηθήσει η yoga κατά της αφηρημάδας και μαθαίνουμε ειδικές ασκήσεις για να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι.





Ξένες ταινίες

«Γρήγορη και θανάσιµη»

(The quick and the dead) Mega, 23.00

Η Σάρον Στόουν υποδύεται την Ελεν, μια μυστηριώδη ξένη που φτάνει στην Απολύτρωση, μια απομονωμένη, συνοριακή πόλη της Αριζόνας του 1878. Σκοπός του ταξιδιού της φαίνεται να είναι το ετήσιο τουρνουά μονομαχίας. Σκληροτράχηλοι άνδρες μονομαχούν με πιστόλια μέχρι θανάτου. Στην πραγματικότητα όμως βρίσκεται εκεί για να αντιμετωπίσει τον απόλυτο άρχοντα της πόλης, τον Ηρώδη, τον οποίο μισούν ακόμη και οι άνθρωποί του. Κίνητρό της είναι η εκδίκηση και δεν διστάζει να σκηνοθετήσει ακόμη και τον θάνατό της. (ΗΠΑ, 1995, 100')





«Crazy, stupid, love» Star, 23.15

Ο Καλ Γουίβερ δεν ζητάει τίποτε άλλο από τη ζωή του. Παντρεμένος 25 χρόνια με την αγαπημένη του Εμιλι, τον σχολικό του έρωτα, ζει κυριολεκτικά τον ορισμό του αμερικανικού ονείρου. Σε μια στιγμή όμως η τέλεια εικόνα καταρρέει, όταν η Εμιλι του λέει πως τον απατά και θέλει διαζύγιο. Την κατάσταση έρχεται να σώσει ο φίλος του, Τζέικομπ Πάλμερ, ένας εκ πεποιθήσεως εργένης που αλλάζει γυναίκες πιο συχνά από ό,τι αλλάζει πουκάμισα! Ο Ράιαν Γκόσλινγκ ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα. (ΗΠΑ, 2011, 108')