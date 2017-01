Μπάσκετ, Ευρωλίγκα

Μπαρτσελόνα - Ολυµπιακός ΕΡΤ2, 22.00

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο Παλαού Μπλαουγκράνα της Βαρκελώνης. Οι Ερυθρόλευκοι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο ΣΕΦ είχαν πάρει τη νίκη με 59-52.





Ξένη σειρά

«Οι έξι αδελφές» ΕΡΤ2, 19.00

Η Φραντζέσκα αγνοεί την απαγόρευση των αδελφών της και θέλει να επιστρέψει στο Αμπιγκού για να τραγουδήσει. Η Ντολόρες τελικά γνωρίζει τη φίλη του γιου της Κριστόμπαλ. Ο Ραϊμούνδο, εξάδελφος της Μερσεντίτας, έρχεται για επίσκεψη, ενώ η Ελίσα και ο Καρλίτος εδραιώνουν όλο και περισσότερο τη φιλία τους.





Ξένες ταινίες

«Το µονοπάτι του θανάτου»

(The walk among the tombstones)

Star, 22.00

Ο Ματ ήταν κάποτε πολύτιμος αστυνομικός για το τμήμα της Νέας Υόρκης, όμως τώρα πια εργάζεται παράνομα ως ιδιωτικός ντετέκτιβ. Παρότι διστακτικός αρχικά, ο ντετέκτιβ αποφασίζει να βοηθήσει τον έμπορο ναρκωτικών Κένι Κρίστο προκειμένου να ξεσκεπάσουν τη συμμορία που κρύβεται πίσω από την απαγωγή και τη δολοφονία της γυναίκας του. Το πρώτο που ανακαλύπτει ο Σκάντερ είναι πως οι άνθρωποι αυτοί δεν προέβησαν στο ίδιο διεστραμμένο έγκλημα για πρώτη φορά, αλλά ούτε φαίνεται να είναι και η τελευταία. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο μπεστ σέλερ του συγγραφέα Λόρενς Μπλοκ, το δέκατο από τα 17 βιβλία της επιτυχημένης σειράς, που παρακολουθεί τις δύσκολες υποθέσεις του ιδιωτικού αστυνομικού Ματ Σκάντερς. (ΗΠΑ, 2014, 108')





«Το µεγάλο χτύπηµα»

(The big hit)

Mega, 24.00

Τρεις απατεώνες και γνώστες πολεμικών τεχνών απάγουν ένα κορίτσι για να ανακαλύψουν λίγο αργότερα ότι είναι η κόρη του αφεντικού τους. Θεαματική περιπέτεια συνεργασίας Χονγκ Κονγκ και Αμερικής, με δράση, χιούμορ, πολεμική τεχνική και πρωταγωνιστή τον Μαρκ Γουόλμπεργκ, γνωστό από τις «Ξέφρενες νύχτες» και τους «Τρεις ήρωες». (ΗΠΑ / Χονγκ Κονγκ, 1998, 91')