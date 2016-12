Αθήνα

Ξένες ταινίες

«Hugo»ANT1, 22.15

Είναι ο φόρος τιμής του Σκορσέζε στον βωβό κινηματογράφο, στις ρίζες της 7ης Τέχνης και στον γάλλο πρωτοπόρο Μελιές. Ο Σκοτσέζε σκηνοθετεί ένα σουρεαλιστικό παραμύθι, εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα. (ΗΠΑ, 2011, 128')





«Το ξωτικό των Χριστουγέννων»

(Elf) ALPHA, 23.00

Ο Μπάντι δεν είναι σαν όλα τα άλλα παιδιά, αλλά ούτε και σαν όλα τα άλλα ξωτικά. Μεγαλωμένος στον... Βόρειο Πόλο, όπου και βρέθηκε μέσα στον σάκο του Αϊ-Βασίλη, πέρασε τα παιδικά του χρόνια προσπαθώντας ανεπιτυχώς να προσαρμοστεί στη ζωή των ξωτικών. Ωστόσο, η έντονα ανθρώπινη φύση του και το παράταιρο μέγεθός του θα τον οδηγήσουν αναπόφευκτα σε ένα επεισοδιακό ταξίδι στην καρδιά της Νέας Υόρκης προκειμένου να βρει τις ρίζες του και τον πραγματικό του πατέρα. (ΗΠΑ, 2003, 87')





«Κοίτα ποιος μιλάει τώρα!»

(Look who is talking now!) MEGA, 23.20

Η αγαπημένη οικογένεια του Τζέιμς και της Μόλι επιστρέφει και κατά τα φαινόμενα ευημερεί. Ο Τζέιμς εργάζεται πλέον ως ιδιωτικός πιλότος για τη Σαμάνθα Ντιμπόν, πρόεδρο μια μεγάλης φίρμας καλλυντικών, και πετάει σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα, η Μόλι αντιμετωπίζει πολλούς μπελάδες! Πέρα από τα γνωστά «βασανιστήρια» που επιβάλλει ο ρόλος της μαμάς, είναι υποχρεωμένη να παριστάνει το ξωτικό, δίπλα σε έναν υποτιθέμενο Αϊ-Βασίλη, στο πολυκατάστημα όπου εργάζεται. (ΗΠΑ, 1993, 105')





«Καλά Χριστούγεννα»

(Joyeux Noel) ΕΡΤ1, 00.30

Τα Χριστούγεννα του 1914 συμβαίνει κάτι πρωτάκουστο στα γαλλο-ελβετικά σύνορα. Αγγλοι, γάλλοι και γερμανοί στρατιώτες αφήνουν ό,τι τους χωρίζει στα χαρακώματα και μπαίνουν σε εκεχειρία για τις γιορτινές μέρες. Την αφορμή έδωσε το τραγούδι ενός γερμανού τενόρου και της σοπράνο γυναίκας του. Υπερπαραγωγή που αναπαριστά τα αληθινά συμβάντα εκεχειρίας μεταξύ των αντιπάλων στρατοπέδων στα Χριστούγεννα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Η ταινία ήταν υποψήφια για Οσκαρ και Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ξένης Ταινίας. (Γαλλία/Γερμανία, 2005, 106')