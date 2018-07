Η πολυσυζητημένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Ελσίνκι αποτέλεσε την έμπνευση για το νέο καυστικό εξώφυλλο του περιοδικού Time.

Στο εκπληκτικό αυτό εξώφυλλο, της Νάνσι Μπέρσον, Τραμπ και Πούτιν γίνονται «ένα».

