Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα να αποδράσετε πέρα από τα συνηθισμένα, να ζήσετε τη δική σας περιπέτεια και να αλλάξετε την καθημερινότητά σας αλλάζοντας την τύχη σας;Δεν είναι όντως ελκυστική η ιδέα να συμμετάσχετε ως ένας μυστικός πράκτορας τύπου James Bond σε μια συναρπαστική αποστολή, που θα σας δώσει την ευκαιρία να αλλάξετε πραγματικά την τύχη σας διασκεδάζοντας μέσα σε ένα περιβάλλον πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής;Στο Regency Casino Mont Parnes , στο καζίνο της Αθήνας, κάθε εβδομαδιαία κλήρωση για μετρητά, κάθε super κλήρωση για το αυτοκίνητο, κάθε κλήρωση στα slots είναι και μια καινούρια αποστολή για τους επισκέπτες του.Το Regency Casino Mont Parnes, ως κορυφαίος προορισμός διασκέδασης, προσφέρει με τα συναρπαστικά παιχνίδια και τις κληρώσεις του πολλά κέρδη σε πολλούς τυχερούς. Super τυχερός ασφαλώς ο Man of Gold, με τη mega κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου για έως 15.000€ μετρητά.Πιο αναλυτικά:Δευτέρα, Τετάρτη 22:00 & 23:00 & Παρασκευή 22:00, 23:00, 00:00 & 1:00To Regency Casino Mont Parnes μοιράζει έως 160.000 € ανά μήνα συνολικά μετρητά στις κληρώσεις και κάθε Κυριακή χρυσή δεκάδα με πολλές κληρώσεις και πολλούς τυχερούς.Ο Master of the Game έχει μια νέα συναρπαστική αποστολή στο Regency Casino Mont Parnes! Μπορείς κι εσύ να γίνεις ο Man of Gold και να διεκδικήσεις έως 15.000€ κάθε τέλος του μήνα, με πρώτη κλήρωση την Παρασκευή 30 Μαρτίου στις 00.00, απλά με την είσοδό σου στο καζίνο. Και σε αυτήν την αποστολή δε θα είναι μόνος, καθώς θα έχεις βοήθεια από τον πιο special guest star. Ωστόσο τα κέρδη δε σταματούν εδώ καθώς όσοι συμμετάσχουν στις κληρώσεις Man of Gold Μαρτίου και Απριλίου, θα διεκδικήσουν και ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο τον Μάιο! Ο Man of Gold είναι παρατηρητικός, το ίδιο θα χρειαστεί να είσαι κι εσύ για να διεκδικήσεις το μεγάλο έπαθλο. Δέχεσαι;Αρμόδιος ρυθμιστής: ΕΕΕΠ. H είσοδος επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 21 ετών. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο του εθισμού και στην απώλεια περιουσίας. Γραμμή επικοινωνίας ΚΕΘΕΑ - ΑΛΦΑ 210 9215776. Παίξτε υπεύθυνα!Κάθε Τρίτη και Παρασκευή παίρνεις τους διπλάσιους λαχνούς από την είσοδο στο Καζίνο και παίζεις με διπλάσιες συμμετοχές στις εβδομαδιαίες κληρώσεις αυξάνοντας τις πιθανότατες για περισσότερα κέρδη.Αρμόδιος ρυθμιστής: ΕΕΕΠ. H είσοδος επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 21 ετών. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο του εθισμού και στην απώλεια περιουσίας. Γραμμή επικοινωνίας ΚΕΘΕΑ - ΑΛΦΑ 210 9215776. Παίξτε υπεύθυνα!Καθημερινά μοναδικές γευστικές απολαύσεις στο εστιατόριο 1055, με την καλύτερη θέα της Αθήνας. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ζωντανές μουσικές παραστάσεις με τον Θάνο Ολύμπιο να ερμηνεύει όλες τις μεγάλες επιτυχίες από ξένο και ελληνικό ρεπερτόριο. Επιπλέον, διοργανώνονται special συναρπαστικές βραδιές με αγαπημένους καλλιτέχνες.