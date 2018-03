Μύρισε…βραβεία στο 18ο Συνέδριο Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου βραβεύθηκαν οι αεροπορικές εταιρείες που κατέγραψαν την πιο επιτυχημένη αναπτυξιακή πορεία, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου επιτυχημένου και για το ΔΑΑ έτους. Ως ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία μεταξύ των δέκα που κατέγραψαν την υψηλότερη επιβατική κίνηση για το 2017, αναδείχθηκε η Sky Express, ενώ η Aegean Airlines τιμήθηκε ως η εταιρεία με τη μεγαλύτερη αύξηση επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για το 2017.





Ανάμεσα στις νέες εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ταχύτερα αναπτυσσόμενη ήταν η κυπριακή Cobalt. Παράλληλα, επιβραβεύθηκαν και οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες ανά γεωγραφική περιοχή, με την υψηλότερη δηλαδή ποσοστιαία αύξηση επιβατικής κίνησης το 2017 έναντι του 2016. Αναλυτικά, η Sky Express βραβεύθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην αγορά εσωτερικού, ενώ τιμητική διάκριση έλαβε η Olympic Air. Στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης ξεχώρισε η Pegasus και τιμητική διάκριση έλαβε η Austrian Airlines.





Η Ryanair βραβεύθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης. Τιμητική διάκριση έλαβε η Aeroflot. Η Middle East Airlines επικράτησε στην αγορά της Μέσης Ανατολής, ενώ τιμητική διάκριση έλαβε η Emirates. Η Aegean Airlines τιμήθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην αγορά της Αφρικής. Τιμητική διάκριση έλαβε η Egypt Air. Η Air China τιμήθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην αγορά της Ασίας. Τέλος, στην αγορά της Αμερικής, επιβραβεύθηκε η Emirates τιμήθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία, ενώ τιμητική διάκριση έλαβε η Air Canada.





Το βραβείο για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία με εποχικό δρομολόγιο κατέκτησε η Croatia Airlines για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της ετήσιας επιβατικής κίνησης κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου 2017 και τιμητική διάκριση έλαβε η Air Baltic. Τέλος, το βραβείο για την εταιρεία με την καλύτερη επίδοση σε αναπτυσσόμενα δρομολόγια (Thin Route) κατέκτησε η Royal Jordanian, η οποία στην κατηγορία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της ετήσιας επιβατικής κίνησής της μέσα στο 2017.





Aegean και Emirates οι δημοφιλέστερες αεροπορικές





Η Aegean Airlines τιμήθηκε ως η δημοφιλέστερη αεροπορική εταιρεία για το 2017 μεταξύ των Ευρωπαίων επιβατών του αεροδρομίου της Αθήνας, βάσει των επίσημων στατιστικών στοιχείων που διατηρεί ο αερολιμένας. Επίσης, δημοφιλέστερη αεροπορική εταιρεία για το 2017 μεταξύ των υπόλοιπων διεθνών επιβατών του αεροδρομίου της Αθήνας αναδείχθηκε η Emirates.





«Με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε και φέτος στο 18ο Συνέδριο τους βασικούς συνεργάτες μας. Είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό ένας ετήσιος θεσμός να καταφέρνει να μεταφέρει το "άρωμα" της ανανέωσης και των επιτυχημένων συνεργασιών για την περαιτέρω ανάδειξη και ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας της πόλης μας» δήλωσε η κυρία Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΔΑΑ. «Αυτό ήταν και το θέμα και η βαθύτερη ουσία της φετινής συνάντησής μας, που κάθε χρόνο αντανακλά τη φιλοσοφία μας για μια κοινή πορεία σε μια σχέση αμφίδρομη και αποδοτική. Σε αυτό το πνεύμα, ο χώρος του Ζάππειου Μεγάρου ήταν ένα ιδανικό σημείο για να παρουσιάσουμε τις στρατηγικές και τις στοχευμένες δράσεις μας» είπε.





Με τίτλο «The PairFUME of the Athenian Spring», στο πλαίσιο του Συνεδρίου, οι 250 παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν μια πλούσια θεματική ατζέντα, που αποτέλεσε κι εφέτος αφορμή για μία ουσιαστική «οικογενειακή» συνάντηση μεταξύ του αεροδρομίου και των βασικών συνεργατών του. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές και οι εκπρόσωποι του ΔΑΑ συνέθεσαν στο Ζάππειο Μέγαρο την εφετινή θεματολογία, η οποία περιέλαβε:





∙ Επισκόπηση της αεροπορικής αγοράς της Αθήνας το 2017

∙ Οι τάσεις που διαμορφώνουν την αεροπορική αγορά το 2018, με επίκεντρο την Αθήνα, από τον Peter Jordan, Head of Insights, Toposophy

∙ «Wanderlust Athens»: H νέα ευρηματική καμπάνια για την Αθήνα, πρωτοβουλία της Marketing Greece και του αεροδρομίου της Αθήνας, από την Ιωάννα Δρέττα, CEO, Marketing Greece

∙ Το αεροδρόμιο της Αθήνας, ως κόμβος ανθρώπινων ιστοριών - #Hub of stories: Tο επόμενο βήμα του αεροδρομίου, που δίνει το λόγο στους επιβάτες και τις ιστορίες τους, στο πλαίσιο της ανακήρυξης της Αθήνας ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου UNESCO για το 2018 - από το Θοδωρή Γεωργακόπουλο, Δημοσιογράφο & Συγγραφέα

∙ Dreams Soar: Η Shaesta Waiz, η πρώτη στα χρονικά Αφγανή γυναίκα πιλότος πολιτικής αεροπορίας, ήρθε στο Συνέδριο και διηγήθηκε τη συγκλονιστική ιστορία της, κάνοντας solo με το μονοκινητήριό της το γύρο του κόσμου!

∙ Let's talk Customer Experience: Τι πραγματικά ζητά ο πελάτης και κατ' επέκταση ο επιβάτης σήμερα, από τον John Young, CEO, JCY Associates

∙ Art of the Possible: Innovation & Technology across Aviation -Το εντυπωσιακό τεχνολογικό «αύριο» στην αεροπορία, και όχι μόνο, από τον Houman Goudarzi, Manager, Innovation, IATA





Στο…«Αθηνοκεντρικό» πνεύμα του Συνεδρίου, οι εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιρειών ψήφισαν τις αγαπημένες τους χαρακτηριστικές μυρωδιές της αθηναϊκής άνοιξης, συνθέτοντας έτσι ένα νέο μοναδικό άρωμα, το «Άρωμα της Αθήνας»! Το Συνέδριο έκλεισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ. Γιάννης Παράσχης, μιλώντας για τη διαδρομή που οδήγησε στο ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα της περυσινής χρονιάς και τις προοπτικές του 2018, χάρη στη συνεργασία και στην εξαιρετική προσπάθεια που κατέβαλε και συνεχίζει να καταβάλλει το σύνολο της κοινότητας του αεροδρομίου.