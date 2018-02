ΕΚΤ: Φυσιολογική αντίδραση η άνοδος στις αποδόσεις των ομολόγων

Στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της Ευρωζώνης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 15:01

epa03481644 View of a screen showing a chart with the evolution of the Spanish markets' main index IBEX 35 at Madrid's Stock Exchange Market, Spain, 22 November 2012. Madrid's Stock Exchange Market index IBEX 35 achieved the highest rise of the European markets reaching up to 0,93 per cent at noon, after the Spanish Treasure successfully settled a debt emission raising more money than expected with an interest reduction. At noon, IBEX 35 rises 72,40 points to reach 7,877 units. EPA/JUAN CARLOS HIDALGO (File: INT12000687.jpg )

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων της Ευρωζώνης και της ισοτιμίας του ευρώ αποτελούν μία φυσιολογική αντίδραση στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της και όχι μία αδικαιολόγητη σύσφιγξη της αγοράς, δήλωσε ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Λιθουανίας και μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Βίτας Βασιλιάουσκας.



Οι κίνδυνοι όσον αφορά την ανάπτυξη είναι ανοδικοί, σημείωσε ο κεντρικός τραπεζίτης σε συνέντευξη που έδωσε στο Reuters, προσθέτοντας ότι για τον λόγο αυτό είναι σκόπιμο να αναδιατυπώσει η ΕΚΤ την κατεύθυνση για τη μελλοντική πολιτική της, ώστε να μειώσει την έμφαση στις αγορές ομολόγων και να διευρύνει την εστίασή της στο πλήρες φάσμα των μέσων που διαθέτει.



Τα σχόλια αυτά υποδηλώνουν ότι ο Βασιλιάουσκας δεν θεωρεί την αύξηση των αποδόσεων και το ισχυρό ευρώ ως εμπόδια για μία περαιτέρω απόσυρση νομισματικής στήριξης, παρά το ότι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν τονίσει ότι η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ αποτελεί μία βασική πηγή κινδύνου.



«Αναφορικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία, πρόκειται για μία αρκετά φυσιολογική αντίδραση… είναι το αποτέλεσμα της ισχυρής οικονομίας της Ευρωζώνης», είπε ο κεντρικός τραπεζίτης, προσθέτοντας: «Η οικονομία βελτιώνεται και οι αγορές αναμένουν υψηλότερο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Δεν έχω δει προσωπικά μία αδικαιολόγητη σύσφιγξη (των χρηματοπιστωτικών συνθηκών)».



Οι αγορές αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα σταματήσει το πρόγραμμα αγορών ομολόγων, ύψους 2,55 τρισ. ευρώ, έως το τέλος του έτους, αλλά ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι έχει προειδοποιήσει ότι κάθε «αδικαιολόγητη» σύσφιγξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών μπορεί να οδηγήσει την κεντρική τράπεζα να επανεξετάσει την πολιτική της.







