Προβλήματα στα 3 από τα 10 αεροσκάφη A320neo της Airbus

Νέες αποζημιώσεις για προβλήματα του μεταγωγικού Α400Μ θα καταβάλει η εταιρεία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 13:57

HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES epa02790763 A handout image provided by the Airbus Press Office on 23 June 2011 shows a computer generated image of an A320neo Family's aircraft. Low cost airline in the Asia-Pacific region, AirAsia has placed a firm order with Airbus for 200 A320neo aircrafts. The contract, was announced at the Paris Air Show on 23 June 2011 which it makes AirAsia the biggest airline customer for the Airbus single aisle product line worldwide. EPA/AIRBUS PRESS OFFICE / HO HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (File: INT10091378.jpg )

Διπλό πλήγμα μέσα σε λίγες ημέρες δέχτηκε η ευρωπαϊκή αεροδιαστημική κοινοπραξία Airbus. Το πρώτο άσχημο νέο αφορά το πλέον ευπώλητο επιβατικό αεροσκάφος της, το A320neo. Το δεύτερο αφορά το βαρύ μεταγωγικό Α400Μ. Η εταιρεία, πάντως, την Πέμπτη ανακοίνωσε για το 2017 υψηλότερη από την αναμενόμενη κερδοφορία.

Τη Δευτέρα η Airbus παραδέχθηκε ότι περίπου το ένα τρίτο των κινητήρων Pratt & Whitney με τους οποίους εφοδιάζεται το A320neo εμφάνισαν προβλήματα που ανάγκασαν την εταιρεία να αναβάλει κάποιες παραδόσεις σε πελάτες της.



Συγκεκριμένα, περίπου στο 30% από τα 113 συνολικά αεροσκάφη A320neo με κινητήρες της Pratt & Whitney που βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία σε ολόκληρο τον κόσμο, εντοπίστηκαν ελαττώματα είτε στον ένα είτε και στους δύο κινητήρες τους. Η ινδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Indigo Partners που έχει παραγγείλει από την Airbus 430 αεροσκάφη του τύπου αυτού ανακοίνωσε ότι η Airbus ανέστειλε τις παραδόσεις αεροσκαφών A320neo με κινητήρες Pratt.



Σημειωτέον ότι λίγες ημέρες προτού παρουσιαστεί το ζήτημα με τους κινητήρες των Α320neo ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus Τομ Έντερς είχε ανακοινώσει περιχαρής ότι η ευρωπαϊκή κοινοπραξία είχε ξεπεράσει τα τεχνικής φύσεως προβλήματα που ταλάνιζαν την εταιρεία από την εισαγωγή του αεροσκάφους στην αγορά, προ διετίας δηλαδή, και καθυστερούσαν τις παραδόσεις.



«Αστοχίες» για το Α400Μ Την Πέμπτη η Airbus ανακοίνωσε ότι ανέλαβε επιπλέον οικονομικό βάρος 1,3 δισ. ευρώ που σχετίζεται με το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος της A400M. Το project αυτό έχει στοιχίσει στην εταιρεία προσώρας 8 δισ. ευρώ σε πρόστιμα και αποζημιώσεις που κατέβαλε τα τελευταία χρόνια με αφορμή το Α400Μ - τραγικότερο συμβάν ήταν η συντριβή ενός αεροσκάφους του τύπου αυτού το 2015 στην Ισπανία κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης, που προκάλεσε το θάνατο του τετραμελούς πληρώματός του.



Την περασμένη εβδομάδα η Airbus κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία με επτά χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ που έχουν παραγγείλει μεταγωγικά Α400Μ. Οι επτά χώρες αποδέχθηκαν νέες καθυστερήσεις στις παραδόσεις των αεροσκαφών υποσχόμενες να μην ενεργοποιήσουν τις ρήτρες αποζημίωσης που προβλέπουν σε περιπτώσεις καθυστερήσεων οι αρχικές συμφωνίες παραγγελιών που έχει υπογράψει η κοινοπραξία.





Αύξηση κερδών το 2017



Την Πέμπτη πάντως, την ίδια ημέρα δηλαδή που η Airbus ανακοίνωσε τον επιπλέον λογαριασμό των 1,3 δισ. ευρώ που θα πληρώσει εξαιτίας του Α400Μ, η κοινοπραξία ανακοίνωσε επίσης ότι το 2017 τα κέρδη της ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα και έφθασαν τα 4,3 δισ. ευρώ έναντι κερδών 3,9 δισ. ευρώ το 2016.



Ο τζίρος της Airbus παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός πέρυσι, καθώς ενισχύθηκε ελαφρώς στα 66,8 δισ. ευρώ από 66,6 δισ. ευρώ που ήταν το 2016. Η τιμή της μετοχής της Airbus, η οποία είχε υποστεί πιέσεις στις αρχές της εβδομάδας εξαιτίας των προβλημάτων των κινητήρων των Α320neo, ανέκαμψε την Πέμπτη και ενισχυόταν κατά περίπου 8% μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.



Σημειωτέον ότι η Airbus ξεπέρασε και πέρυσι (για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά) σε παραγγελίες τη μεγάλη ανταγωνίστριά της, την αμερικανική Boeing, χάρη στην παραγγελία-μαμούθ της Indigo Partners το Δεκέμβριο στην αεροπορική έκθεση του Ντουμπάι. Σε παραδόσεις αεροσκαφών το 2017 η Boeing ξεπέρασε την Airbus.



Σχόλια αναγνωστών (0) Οικονομία περισσότερες ειδήσεις