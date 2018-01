Panorama: Αναγκαία η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους

Αναφέρει σε άρθρο του το ιταλικό συντηρητικό περιοδικό

Στην ανάγκη ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους και στην πρόοδο που έχει επιτελέσει η χώρα μας, αναφέρεται σε άρθρο του, το ιταλικό εβδομαδιαίο περιοδικό Panorama.



Το άρθρο τιτλοφορείται «Ελλάδα: γιατί η ελάφρυνση του χρέους είναι αναγκαία» και στην ανάλυση τονίζεται ότι «μετά από χρόνια λιτότητας χρειάζεται λίγη ευελιξία, ώστε να βοηθηθεί, η Αθήνα, να σταθεί αυτόνομα στα πόδια της».



Το περιοδικό υπενθυμίζει ότι ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, στήριξε δυναμικά την αποδέσμευση της νέας δόσης του προγράμματος, από μέρους του Eurogroup, διότι, κατά την άποψή του, ο Αλέξης Τσίπρας κέρδισε, με τη στάση του, το πράσινο φως.



«Ο Έλληνας ηγέτης κατάφερε να ολοκληρώσει 95 από τις 110 μεταρρυθμίσεις που ζητήθηκαν από τους δανειστές, και τώρα χρειάζεται νέους πόρους, για να ολοκληρώσει την "επανάσταση" της οικονομικής και πολιτικής δομής της χώρας», υπογραμμίζει το Panorama.



To ιταλικό συντηρητικό περιοδικό, αναφέρει ότι η Ελλάδα θέλει να πετύχει την επιμήκυνση της λήξης των δανείων, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τυχόν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, αλλά ότι η Γερμανία δεν συμφωνεί, «πιθανώς επειδή φοβάται ότι με τον τρόπο αυτόν μπορεί να προκύψουν μη ενάρετες δυναμικές, με υπερβολική καθυστέρηση της συνολικής εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων».



Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο «έχει διαφορετική άποψη και προσπαθεί να πείσει την Ευρώπη να κατανοήσει τα αιτήματα της Αθήνας». Όσο για τη Γαλλία, η αρθρογράφος υπογραμμίζει ότι το Παρίσι προσπαθεί να μεσολαβήσει, «προτείνοντας έναν νέο μηχανισμό, ικανό να συνδέσει την αποπληρωμή του χρέους με την αύξηση του ΑΕΠ».



Το περιοδικό αναφέρεται τόσο στα μέτρα που επιβλήθηκαν από τους δανειστές, όσο και στους θετικούς οικονομικούς δείκτες της Ελλάδας, στην αύξηση της ροής τουριστών και στη μείωση της ανεργίας.



Με αναφορά στην αύξηση του χρέους, τέλος, το Panorama γράφει: «Χρειάζεται μια προσεκτική στάση και να συνεχιστεί η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Δίνοντας, όμως, στην Ελλάδα, λίγη περισσότερη ευελιξία, ώστε να αρχίσει να οικοδομεί το μέλλον της, στη "μετά τη διάσωση" εποχή».



