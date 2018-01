Εν αναμονή των ομιλιών Μακρόν και Μέρκελ στο Νταβός

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την οικονομική ελίτ

epa06468222 The Logo of the WEF is pictured on the opening day of the 48th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, 23 January 2018. The meeting brings together enterpreneurs, scientists, chief executive and political leaders in Davos January 23 to 26. EPA/GIAN EHRENZELLER (File: 18999672.jpg )





Στο Νταβός αναμένεται να εκτυλιχθεί και ένας άτυπος «διαγωνισμός» μεταξύ των πολιτικών ηγετών. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, στην ομιλία του την Τετάρτη, ο Μακρόν αναμένεται προχωρήσει σε μια «νηφάλια» διάγνωση για την παγκοσμιοποίηση.



Η αναγκαιότητα της παγκόσμιας συνεργασίας αναμένεται να βρεθεί και στο επίκεντρο της ομιλίας της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, καθώς και του προέδρου της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.



Στην χθεσινή πρώτη ημέρα αυτό που «ξεχώρισε» ήταν πως πολλά από τα επιχειρηματικά στελέχη παραδέχτηκαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι πολιτικές του δεν είναι κακές για τις business. Το ερώτημα είναι εάν μπορούν να διαρκέσουν οι καλές εποχές, καθώς ορισμένοι τραπεζίτες διακρίνουν ήδη σημάδια εφησυχασμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές.



Για τους πολιτικούς που συμμετέχουν, οι περισσότεροι "ποντάρουν" στην παγκοσμιοποίηση τη στιγμή που ο Τράμπ επιβάλλει δασμούς και ετοιμάζεται να τους συναντήσει στις Άλπεις. Οι σημερινές ομιλίες

Ομιλία της Γερμανίδας Καγκελαρίου Merkel

Ομιλία του Γάλλου προέδρου Macron

Συζήτηση με τον Liu He, ανώτερο οικονομικό σύμβουλο της Κίνας

Ομιλία του προέδρου της Βραζιλίας Temer

Ομιλία του Ιταλού πρωθυπουργού Paolo Gentiloni

Συζήτηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Google, Sundar Pichai

Πάνελ για το στρατηγικό outlook της Ρωσίας με τον πρόεδρο της Eni, Emma Marcegalia



