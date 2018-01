Γιατί ο oίκος Fitch φεύγει από την Τουρκία;

Τι σηματοδοτεί αυτή η κίνηση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11:49

epa03912130 (FILE) A file photo dated 08 December 2011 shows an exterior view of the offices of Fitch Ratings in New York, New York, USA. Reports state on 16 October 2013 that the ratings agency Fitch issued a negative watch on US sovereign debt's AAA rating due to Congress' failure to raise the government's debt ceiling ahead of a Thursday deadline issued by the Treasury Department. EPA/JUSTIN LANE (File: 13238018.jpg )

Την περασμένη Παρασκευή ο οίκος αξιολόγησης Fitch ανακοίνωσε ότι βάζει λουκέτο στο γραφείο του στην Κωνσνταντινούπολη.



Αν και η κίνηση αυτή δεν ήταν απροσδόκητη, δεδομένων των εξελίξεων το περασμένο έτος, είναι μια κίνηση- καμπή στην αναπτυξιακή πορεία της γείτονος, όπως σχολιάζεται στον τουρκικό τύπο, καθώς σηματοδοτεί το τέλος του ονείρου της Τουρκίας ως σημαντικού χρηματοπιστωτικού κέντρου.



Ο οίκος αναφέρει ότι η απόφασή του «αντανακλά την επιθυμία του να διατηρήσει τη βέλτιστη δομή στα δίκτυα γραφείων αλλά κι ένα επαρκές επίπεδο πόρων σε κάθε γεωγραφική περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται», όμως είναι προφανές ότι ο κύριος λόγος που κλείνει τα γραφεία του στην Κωνσταντινούπολη είναι πως η χώρα απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τις Ευρωπαϊκές αξίες.



Μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση που ενέσκηψε το 2008, οι οίκοι αξιολόγησης εισήγαγαν πιο αυστηρούς κανονισμούς και κριτήρια για τις εταιρείες που αξιολογούνται. Αυτό έπραξε και η Τουρκία, πλην όμως οι κανονισμοί αυτοί και τα κριτήρια γρήγορα διαβρώθηκαν στη γειτονική χώρα, οι ρυθμιστικοί φορείς έχασαν την αξιοπιστία τους, ενώ οι δικαστική εξουσία απώλεσε την ανεξαρτησία της.



Ο oίκος Fitch δεν είναι ο μόνος που προχώρησε σε αυτή την κίνηση, είναι όμως το πιο ηχηρό όνομα. Ιδιοκτήτες εταιρειών και επενδυντές επέλεξαν να μεταφέρουν την έδρα τους αλλού, φοβούμενοι για την ασφάλεια των περιουσιακών τους στοιχείων και για τα δικαιώματά τους, καθώς η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει επιβληθεί μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου το 2016, αναστέλλει εκ των πραγμάτων τη λειτουργία του κράτους δικαίου, υπονομεύοντας τη θεσμική ανεξαρτησία.



Οι οικονομικές επιδόσεις εξάλλου της Τουρκίας έχουν δεχτεί πλήγμα από τον Σεπτέμβριο του 2016 οπότε και οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης υποβάθμισαν τα τουρκιά ομόλογα στην κατηγορία «σκουπίδια», την ώρα που και οι δείκτες σημείωναν αρνητικές τάσεις, δεδομένης της ρευστής πολιτικής κατάστασης.







Σχόλια αναγνωστών (0) Οικονομία περισσότερες ειδήσεις