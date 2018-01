Πέντε χρόνια από την ημέρα που ιδρύθηκε, η Hellas Direct - η πλέον καινοτόμα ασφαλιστική εταιρία της χώρας - ανακοινώνει νέα αύξηση των κεφαλαίων της ύψους €7.000.000, με κύριο επενδυτή το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC), μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας. Όπως και στον προηγούμενο γύρο χρηματοδότησης, ο στόχος που είχε θέσει η εταιρία υπερκαλύφθηκε. Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συμμετείχαν και οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρίας.





Η συμμετοχή του IFC σε αυτό το γύρο επένδυσης ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τη λίστα με τους κορυφαίους επενδυτές που ήδη στηρίζουν την Hellas Direct. Στη λίστα αυτή βρίσκονται οι Third Point LLC και Endeavor Catalyst, ο πρώην οικονομολόγος της Goldman Sachs Lord O'Neill και το επενδυτικό γραφείο Perscitus LLP του βετεράνου στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια Jon Moulton. Η Portag3 Ventures και άλλοι επενδυτές συμμετείχαν επίσης στη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώνοντας το σύνολό του στα €23.800.000. Η Hellas Direct θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια αυτά για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, να αναπτύξει περισσότερα καινοτόμα προϊόντα ασφάλισης (όπως την ασφάλιση με την ημέρα) καθώς και να επιταχύνει την επέκτασή της σε ξένες αναδυόμενες αγορές.





H εταιρία ιδρύθηκε από τον Αιμίλιο Μάρκου και τον Αλέξη Πανταζή, δύο πρώην στελέχη της Goldman Sachs, που είδαν στην οικονομική ύφεση την ευκαιρία να διαταράξουν και να αλλάξουν την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η Hellas Direct σημείωσε άμεσα ραγδαία ανάπτυξη, σε μία περίοδο που η Ελλάδα βίωνε 25% μείωση του ΑΕΠ και 40% μείωση σε ασφάλιστρα.





Πώς τα κατάφερε; Αντλώντας έμπνευση από το άριστο λειτουργικό μοντέλο που εφαρμόζει και διαρκώς βελτιστοποιεί η Amazon. Στόχος της Hellas Direct είναι να εφαρμόσει ένα αντίστοιχο μοντέλο στην ασφαλιστική αγορά. Μιλάμε, άλλωστε, για μία αμιγώς online ασφαλιστική εταιρία που βασίζεται στην τελευταία τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό της επιτρέπει να ανταγωνίζεται τις μεγάλες - σε ηλικία και μέγεθος - εταιρίες, προσφέροντας στους καταναλωτές της καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή. Επιπλέον, καθώς απευθύνεται άμεσα στον τελικό καταναλωτή, ενισχύει τη διαφάνεια σε μία ιστορικά θολή βιομηχανία, που ταλαιπωρείται από προμήθειες, μεσάζοντες και κρυφές χρεώσεις.





"Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τον IFC στην ομάδα των μετόχων μας. Η διεθνής εμπειρία του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και η πολυετής εμπειρία του σε επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές, τον καθιστά ιδανικό συνεργάτη για εμάς. Η χρονική συγκυρία είναι ιδανική, καθώς επεκτείνουμε την Hellas Direct πέρα από τα σύνορα και προσπαθούμε να προωθήσουμε τη χρηματοπιστωτική ένταξη», δήλωσε ο Αιμίλιος Μάρκου.





"Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με μερικούς από τους κορυφαίους επενδυτές στον κόσμο καθώς ετοιμαζόμαστε για την επόμενη φάση της ανάπτυξής μας. Μας δίνεται μία





μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουμε τη θέση της Hellas Direct στην ελληνική αγορά, να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας και να εξετάσουμε επιλεγμένες εξαγορές στην ευρύτερη περιοχή», πρόσθεσε ο Αλέξης Πανταζής.





Η στρατηγική που ακολουθεί ο IFC επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες, στις τηλεπικοινωνίες και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες επικεντρώνεται κυρίως σε καινοτομίες που αφορούν τις υποδομές, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τα δίκτυα διανομής των χρηματοπιστωτικών εταιριών. Μέχρι τα μέσα του 2017, ο IFC είχε επενδύσει πάνω από $320.000.000 σε μετοχές και χρεόγραφα νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων Fintech σε όλον τον κόσμο. Με την τελευταία επένδυσή του στην Hellas Direct, ο IFC θα συμβάλλει στην επέκταση των ασφαλιστικών υπηρεσιών και στη γενικότερη ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα.





"Το Διαδίκτυο, οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι καινοτομίες στο χρηματοπιστωτικό κλάδο αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ανακαλύπτουμε, αγοράζουμε και χρησιμοποιούμε τα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Αυτή η αλλαγή επηρεάζει τη δυναμική και τη σύνθεση κάθε αγοράς, αυξάνει την αποτελεσματικότητά της και παρέχει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές. Πρακτικά, η τεχνολογία επηρεάζει το σύνολο του χρηματοπιστωτικού κλάδου, από τον τρόπο με τον οποίο κερδίζουν και ξοδεύουν οι άνθρωποι, μέχρι και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν και προστατεύουν την περιουσία τους μέσω της ασφάλισης. Αυτό είναι μία τεράστια ευκαιρία για τον IFC. Χαιρόμαστε πολύ που θα συνεργαστούμε με την Hellas Direct και θα τη βοηθήσουμε να επεκτείνει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της, να μειώσει το ύψος των ασφαλίστρων και να αυξήσει το μέγεθος της ασφαλιστικής αγοράς", δήλωσε ο Andi Dervishi, Διευθυντής Fintech του IFC.





"Με την κορυφαία τεχνολογία της, η Hellas Direct είναι σε πλεονεκτική θέση να προσφέρει στους καταναλωτές ένα καλύτερο και πιο προσιτό ασφαλιστικό προϊόν. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί της και να αξιοποιήσουμε το παγκόσμιο δίκτυό μας, ώστε να ενισχύσουμε την ανάπτυξή της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό", δήλωσε ο Adam Felesky, Πρόεδρος της Portag3.





Μέχρι πρόσφατα, οι παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρίες ήταν κατά κάποιον τρόπο προστατευμένες και δεν αντιμετώπιζαν ιδιαίτερες προκλήσεις. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις της αγοράς, όπως για παράδειγμα το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, η ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση και η προϋπόθεση ύπαρξης σημαντικών κεφαλαίων τόσο για τη βιωσιμότητα μίας εταιρίας όσο και για την απαραίτητη επένδυση στην τεχνολογία, απέτρεπαν νέες εταιρίες από το να δοκιμάσουν να μπουν στην αγορά.





Τα δεδομένα έχουν, πλέον, αλλάξει. Η Hellas Direct ανήκει σε μία νέα γενιά ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως η Lemonade, η Metromile και η Zhong Ahn, που αξιοποιούν την τεχνολογία για να φέρουν την ανατροπή στον ασφαλιστικό κλάδο. Γι' αυτό και ο κλάδος του Insurtech είναι ένας από τους πιο περιζήτητους τομείς για επενδύσεις τα τελευταία δύο χρόνια, με τις Sequoia, Google Ventures και General Catalyst να διαδραματίζουν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο. Γι΄αυτό και η Hellas Direct προσελκύει τέτοιο ενδιαφέρον από κορυφαίους επενδυτές και είναι σε θέση να ανακοινώσει την επιτυχημένη αυτή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.



Σχετικά με τον IFC





Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης, μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος φορέας ανάπτυξης ο οποίος επικεντρώνεται στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα στις αναδυόμενες αγορές. Σε συνεργασία με περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως, χρησιμοποιεί το κεφάλαιο, την τεχνογνωσία και την επιρροή του για να δημιουργήσει αγορές και ευκαιρίες στις πιο δύσκολες περιοχές του κόσμου. Το 2017 πραγματοποίησε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 19,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αξιοποιώντας τη δύναμη του ιδιωτικού τομέα για να βοηθήσει στην εξάλειψη της φτώχειας και στην προώθηση της κοινής ευημερίας.





Σχετικά με τη Third Point LLC





Η Third Point LLC είναι ένας σύμβουλος επενδύσεων με έδρα τη Νέα Υόρκη. Ιδρύθηκε το 1995 από τον Daniel S. Loeb και εφαρμόζει μία πολιτική επενδύσεων «σε επιχειρήσεις που βρίσκονται μπροστά σε σημαντικές εξελίξεις».





Σχετικά με το Endeavor Catalyst





Το Endeavor Catalyst Inc. είναι ένα καινοτόμο μη-κερδοσκοπικό επενδυτικό σχήμα, που επενδύει σε επιχειρηματίες του διεθνούς δικτύου της Endeavor συνδυαστικά με θεσμικούς επενδυτές, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και προϋποθέσεων. Μέχρι σήμερα, το Endeavor Catalyst έχει πραγματοποιήσει 57 επενδύσεις σε 19 χώρες.





Σχετικά με το Perscitus LLP





Το Perscitus LLP είναι ο σύμβουλος επενδύσεων με έδρα το Λονδίνο για το ιδιωτικό επενδυτικό όχημα του Jon Moulton.



Σχετικά με το Portag3 Ventures





Η Portag3 Ventures ασχολείται με επενδύσεις σε ιδρυτικά κεφάλαια και επικεντρώνεται στη στήριξη καινοτόμων εταιριών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που εργάζονται προς όφελος όλων των καταναλωτών. Με αποκλειστική χορηγία από την Power Financial Corporation, την IGM Financial Inc. και την Great West-Lifeco Inc., η Portag3 δίνει στις νέες ιδέες το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθούν. Η Portag3 αναλαμβάνει μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις και δεδομένης της επιχειρηματικής της ευφυΐας είναι ένας ιδανικός συνεργάτης για κάθε επιχειρηματία.