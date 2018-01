Euractiv: H ΕΕ γυρνάει σελίδα στη χειρότερη οικονομική κρίση της ιστορίας

H Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να γυρίσει οριστικά τη σελίδα στη χειρότερη οικονομική κρίση της ιστορίας της με το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος διάσωσης και τις τελευταίες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του υπερβολικού ελλείμματος, προβαίνοντας παράλληλα στην μεγαλύτερη αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Euractiv.



Η πτώση της Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο του 2008 σηματοδότησε την έναρξη μιας οικονομικής κρίσης που οδήγησε σε δύο υφέσεις στην Ευρώπη, αναγκάζοντας μια σειρά από τράπεζες και πέντε χώρες της Ευρωζώνης να ενταχθούν σε προγράμματα διάσωσης.



Δέκα χρόνια μετά, η ΕΕ επιδιώκει να συνάψει τραπεζική ένωση, για να βελτιώσει την ανθεκτικότητα των τραπεζών της από μελλοντικές κρίσεις και να επιτρέψει την είσοδο της Ελλάδας στις αγορές το καλοκαίρι, η οποία έλαβε περισσότερα από 300 δισ. ευρώ από τους Ευρωπαίους εταίρους.



Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, έχει πείσει τη Γερμανίδα Καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ, να επιδιώξει πιο τολμηρές αλλαγές την προσεχή άνοιξη. Ορισμένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα φέτος, όπως η μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης για την επαναδιαπραγμάτευση του ελληνικού χρέους, θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των συνομιλιών για τη δημιουργία κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο. Μόλις γίνει γνωστή η γαλλο-γερμανική πρόταση, οι ηγέτες της ΕΕ επιθυμούν να συμφωνήσουν σε έναν νέο οδικό χάρτη για την ενίσχυση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης μέχρι τον Ιούνιο.



Επιπλέον, το Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμβάλλει στη συζήτηση με πρόταση για νέα εργαλεία νομισματικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Η Κομισιόν έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η πρόταση αυτή δεν θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του προέδρου Μακρόν και θα συμπεριλαμβάνεται ως μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.Το έγγραφο της Επιτροπής θα αποτελέσει μέρος του σχεδίου πρότασης για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020.



Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, κατέστησε τη διεύρυνση της Ευρωζώνης προτεραιότητα στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης. Ορισμένες φωνές, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου υπουργού Οικονομικών, Μπρινό Λε Μερ, προειδοποίησαν ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει εις βάρος της εμβάθυνσης της Ευρωζώνης. Ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να υπερβαίνει τις προσδοκίες, η ΕΕ θα ενισχύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα με την εφαρμογή της νέας οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II).





