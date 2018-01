FT: Αύξηση εισφορών των κρατών θα ζητήσει η ΕΕ μετά το Brexit

Την δεκαετία του 2020

European Union flags are reflected in a window at the headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt, Germany, April 21, 2016.

Οι Βρυξέλλες ετοιμάζονται να ζητήσουν μεγάλη αύξηση στις συνεισφορές των κρατών μελών για τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2020, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η αγοραστική δύναμη της Ένωσης μετά το Brexit και να αντιμετωπιστούν οι επιπλέον πολιτικοί στόχοι, σύμφωνα με τους Financial Times.



Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να αρχίσει να συζητά το σχεδιασμό του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, ο οποίος θα αποτελέσει μία από τις πιο δραματικές πολιτικές μάχες της Ένωσης το 2018. Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τις προτεραιότητες σε μια σύνοδο κορυφής τον Φεβρουάριο, και θα καταλήξουν σε μια επίσημη πρόταση τον Μάιο.



Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό είναι κατά κανόνα σκληρές στις Βρυξέλλες, επειδή απαιτούν ομοφωνία και συγκρούονται χώρες που «συνεισφέρουν καθαρά» στον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, με χώρες που «λαμβάνουν καθαρά» όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία. Ο προϋπολογισμός ύψους 960 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 χρειάστηκε σχεδόν 18 μήνες και αρκετές συνόδους κορυφής της ΕΕ προκειμένου να συμφωνηθεί.



Αυτή τη φορά η πρόκληση ενισχύεται από τρεις παράγοντες: την αποχώρηση της Μ. Βρετανίας που θα αφήσει ένα κενό έως και 10 δισ. ευρώ ετησίως από το 2021 και μετά, τα αιτήματα για πρόσθετες δαπάνες για τη μετανάστευση και την ευρωζώνη αλλά και τις εντάσεις μεταξύ ανατολής και δύσης εντός της ΕΕ για θέματα, όπως ο καταμερισμός των προσφύγων ή το κράτος δικαίου, τα οποία έχουν εξαγριώσει τις χώρες που χρηματοδοτούν τον κοινό προϋπολογισμό.



