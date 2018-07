Κορυφαίες διακρίσεις στην Ετήσια Απονομή των Euromoney Global Awards for Excellence 2018, απέσπασε η Citi, η οποία αναδείχθηκε ως η Καλύτερη Επενδυτική Τράπεζα στον Κόσμο / World's Best Investment Bank.





Η τράπεζα αναδείχθηκε επίσης, Καλύτερη Τράπεζα Χρηματοδοτήσεων στον Κόσμο / World's Best Bank for Financing και Καλύτερη Τράπεζα Εταιρικής Υπευθυνότητας στον Κόσμο / World's Best Bank for Corporate Responsibility.





Το Euromoney, σχολιάζοντας την επιτυχία της Citi, ανέφερε μεταξύ άλλων πως «καμία άλλη τράπεζα δεν προσεγγίζει το μέγεθος και το εύρος των υπηρεσιών της Citi προς μεγάλους εταιρικούς πελάτες και, η Citi δεν έχει απλώς δημιουργήσει και διατηρεί ένα παγκόσμιο δίκτυο. Έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο που λειτουργεί και εκτιμάται όλο και περισσότερο από τους πελάτες της, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη Citi ως έναν αληθινό συνεργάτη για τις δικές τους παγκόσμιες επιχειρήσεις. Οι ανταγωνιστές τώρα συνειδητοποιούν ότι η Citi έχει κάτι που εκείνοι δεν έχουν. Οι πελάτες της όμως, το έχουν αντιληφθεί πολύ νωρίτερα».





Η Citi έλαβε και μία σειρά περιφερειακών βραβείων, συμπεριλαμβανομένων:





* Best Investment Bank in Central and Eastern Europe, Spain, Middle East and Chile/Καλύτερη Επενδυτική Τράπεζα Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Ισπανίας, Μέσης Ανατολής και Χιλής





* Best Bank for Corporate Responsibility in North America/Καλύτερη Τράπεζα Εταιρικής Υπευθυνότητας στη Β. Αμερική





* Best Βank for Financing in Africa and Latin America/Καλύτερη Τράπεζα Χρηματοδοτήσεων στην Αφρική και Λατινική Αμερική





* Best Βank for Advisory in Western Europe/Καλύτερη Τράπεζα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Δυτικής Ευρώπης





* Best Bank for Sustainable Finance in Latin America/Καλύτερη Τράπεζα Βιώσιμης Χρηματοδότησης στη Λατινική Αμερική





* Best Bank for Transaction Services in Africa and Central and Eastern Europe/Καλύτερη Τράπεζα για Υπηρεσίες Συναλλαγών στην Αφρική, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη





Ο Jamie Forese, επικεφαλής Institutional Clients Group (ICG) της Citi σχολίασε: «Η Citi είχε μία εκπληκτική χρονιά και εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει αξιοποιώντας τις συνέργειες που προσφέρει η ICG πλατφόρμα. Συνεχίζουμε να βλέπουμε στα αποτελέσματά μας πόσο μεγάλη σημασία έχει το παγκόσμιο δίκτυό μας για τους μεγάλους πελάτες μας που επιθυμούν εξειδικευμένες υπηρεσίες - κάτι που είναι αδύνατον να αντιγραφεί από τον ανταγωνισμό. Η αναγνώριση αυτή από το Euromoney είναι η απόδειξη για τις ικανότητές μας.»





Για το βραβείο World's Best Bank for Corporate Responsibility, ο Ed Skyler, εκτελεστικός αντιπρόεδρος Global Public Affairs και πρόεδρος του Ιδρύματος Citi δήλωσε: «τα κοινωνικά ζητήματα που επηρεάζουν σήμερα τις κοινότητές μας απαιτούν άλλου επιπέδου δέσμευση από τις εταιρίες. Πλέον δεν είναι αρκετό να είσαι καλός εταιρικός πολίτης. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε την επιχείρησή μας, τη φιλανθρωπία μας και τη φωνή μας για να υπερασπιζόμαστε εκείνα τα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία».





Τα βραβεία Euromoney Awards for Excellence αναγνωρίζονται ως κορυφαίος θεσμός στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η Citi, είναι μία κορυφαία παγκόσμια τράπεζα, με περίπου 200 εκατομμύρια λογαριασμούς πελατών, παρουσία και αρμοδιότητες σε περισσότερες από 160 χώρες. Η Citi προσφέρει σε ιδιώτες, εταιρίες, κυβερνήσεις και οργανισμούς ένα ευρύ φάσμα οικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της λιανικής τραπεζικής, επενδυτικής τραπεζικής και μεγάλων επιχειρήσεων, χρηματιστηριακές υπηρεσίες, υπηρεσίες συναλλαγών και διαχείρισης περιουσίας.