Ο Ψαραντώνης με τη λύρα του παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει γνωστά τραγούδια απόολόκληρη την δισκογραφία του καθώς καιανέκδοτα αποσπάσματα από τον δίσκο που ηχογραφεί με τίτλο, «Ο Ερωτόκριτος».Νέος και πανάρχαιος μαζί, ο Ψαραντώνης με τη δύναμή του στον αυτοσχεδιασμό κατορθώνει να δημιουργεί την ατμόσφαιρα του δέους, της ταραχής και του ρίγους, όπως ακριβώς οι μεγάλοι μουσικοί της τζαζ. Βαθύς γνώστης και πραγματικός λάτρης της παράδοσης μα και από τη φύση του απείθαρχος, απρόοπτος και αποκαλυπτικός, ο Ψαραντώνης θεωρείται σήμερα ως ο τολμηρός αλλά συγχρόνωςκαι στοχαστικός ανανεωτής της παράδοσης – ένα ζωντανό απόσταγμα αρχέγονων μαζί και σύγχρονων μουσικών ιστορήσεων.Στην Ελλάδα, ανάμεσα στους πρώτους που τον ανακαλύπτουν, είναι ο Μάνος Χατζιδάκις ο οποίος θεσπίζοντας ένα ειδικό βραβείο για «μια ισχυρή και ιδιότυπη μουσική προσωπικότητα που παίζει λύρα και ονομάζεται Ψαραντώνης», τον βραβεύει ως τον «Πρώτο Λυράρη της Ελλάδας», στο Μουσικό Αύγουστο, που διοργανώνει το 1979. Από το 1980 έως σήμερα συμμετέχει σε μεγάλα φεστιβάλ σε Ευρώπη, Αυστραλία και Αμερική.Καραΐσκου 119, ΠειραιάςΤηλ. 210 410 0010Ωρα έναρξης: 22:30Στο "Εργαστήρι Μαιρηβή" www.mairivi.gr κλείνει η φετινή θεατρική σεζόν με την κουκλοθεατρική παράσταση "Φαουστουπής", την Κυριακή 13 Μαΐου 2018, στις 12 το μεσημέρι.Οι παραστάσεις συνεχίζονται τις καθημερινές για σχολεία μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς!!!"Εργαστήρι Μαιρηβή" ΚουκλοθέατροΣαχτούρη 4 & Σαρρή, ΨυρρήΈγκαιρα τηλεφωνική κράτηση: 2105222181 - 6942420062Είναι μικροσκοπικός, αναιδέστατος, αινιγματικός και σπιρτόζος.Πραγματοποιεί κάθε σου ευχή αλλά μπορεί να σου πάρει ότι αγαπάς και πιο πολύ.Είναι ένα αίνιγμα, μια τρέλα και μια ζαβολιά.Είναι ένα ψέμα που την αλήθεια κυνηγά.Το όνομα του ποιος θα το βρει;Κανείς δεν ξέρει πως τον λεν Φαουστουπή!!!Η ιστορία του "Φαουστουπή", κατά κόσμον «Ρουμπελστίλτσκιν» χάνεται στα 1808, όταν τυχαία την ανακάλυψαν και την προσθέσανε στη συλλογή τους οι θρυλικοί παραμυθάδες αδελφοί Γκριμ.Η προσπάθεια της κόρης του μυλωνά που πρέπει να κάνει το άχυρο χρυσάφι (!), δουλεύτηκε εντατικά από τους αδελφούς Γκριμ και εκδόθηκε τελικά το 1812.Από τότε το παραμύθι κυκλοφορεί σε διάφορες παραλλαγές. Ο Ρουμπελστίλτσκιν ταξιδεύει παντού, αλλάζοντας όνομα, γλώσσα, πατρίδα και συχνά όψη!Το παραμύθι μιλά και για τον κίνδυνο των υπερβολικών επιθυμιών, της φιλοδοξίας και της καύχησης.Όποιος δεν μπορεί να ελέγξει την επιθυμία και την αλαζονεία του κάποια στιγμή θα συναντήσει στην ζωή του τον Φαουστουπή.Ένας γέρος μυλωνάς καμαρώνει για τις χάρες της κόρης του, λέγοντας ότι «άχυρο πιάνει και χρυσάφι γίνεται»,σύμφωνα με τη λαϊκή παροιμία.Το ακούει ο νεαρός βασιλιάς και παρερμηνεύοντας τα λόγια του μυλωνά, την κλείνει στο παλάτι του για να του φτιάξει χρυσάφι.Η μικρή κόρη απελπίζεται, μέχρι τη στιγμή που εμφανίζεται μπροστά της ένα μικρό παράξενο ανθρωπάκι, ο "Φαουστουπής".Αυτός της υπόσχεται ότι θα της φτιάξει χρυσάφι, αρκεί …Συντελεστές της παράστασηςΚουκλοθεατρική ομάδα: Μιρέλα Κατσά, Μαιρηβή Γεωργιάδου, Θοδωρής ΚορόζηςΚείμενο: Ισμήνη Καμπανέλλη, Μαιρηβή ΓεωργιάδουΣκηνοθεσία – σκηνογραφία: Μαιρηβή ΓεωργιάδουΜουσική: Λουδοβίκος των ΑνωγείωνΜουσική επεξεργασία – ενορχήστρωση: Γιώργος ΠαυλάκοςΕργαστήρι ΜαιρηβήΚουκλοθέατροΣαχτούρη 4 & Σαρρή, Ψυρρήτηλ.: 2105222181 - 6942420062info@mairivi.grwww.mairivi.grΟ βιολιστής και αρχιμουσικός Λεωνίδας Καβάκος συμπράτει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Η βραδιά αρχίζει με το απαιτητικό Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε ελάσσονα, BWV1052 του Γ.Σ. Μπαχ και συνεχίζει με τη μαγευτική Συμφωνία αρ.4 σε μι ύφεση μείζονα, «Ρομαντική», του Άντον Μπρούκνερ.Για μια ακόμα φορά ο Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την ΚΟΑ αφιλοκερδώς, παραχωρώντας την αμοιβή του υπέρ των μεγάλων αναγκών της Ορχήστρας, μετα έσοδα των συναυλιών να δίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς και συγκεκριμένα, για την Αθήνα, στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών & τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη &Αγλαΐας Κυριακού» και στη Θεσσαλονίκη, στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με ΝεοπλασματικέςΑσθένεις Β. Ελλάδος, «ΛΑΜΨΗ». Παράλληλα,το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποστηρίζει το πρόγραμμα,«Προσφορά Μουσικής & Μουσική Προσφορά», συνδράμοντας καταλυτικά στην υλοποίηση των συναυλιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δύο μουσικές βραδιέςπουπραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και τον Οργανισμό Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.ΓΙΟΧΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΜΠΑΧ (1685 – 1750)Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε ελάσσονα, BWV 10521. Allegro2. Adagio3. AllegroΑΝΤΟΝ ΜΠΡΟΥΚΝΕΡ (1824 – 1896)Συμφωνία αρ.4 σε μι ύφεση μείζονα, «Ρομαντική»1. Bewegt, nicht zu schnell2. Andante, quasi allegretto3. Scherzo: Bewegt – Trio: Nicht zu schnell, keinesfalls schleppend4. Finale: Bewegt, doch nicht zu schnellΛεωνίδας Καβάκος,βιολί και μουσική διεύθυνσηMOYSA- Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής ΘεσσαλονίκηςΑκαδημία Νέων Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας ΑθηνώνΜέγαρο Μουσικής ΑθηνώνΤ. 210 7282333O συναρπαστικός Νορβηγός πρωτοπόρος της jazz, Lage Lund, έρχεται με το trio του για πρώτη φορά στην Ελλάδα.Αρχισε τις πρώτες live εμφανίσεις του λίγο μετά τα 13 του χρόνια κι δεν άργησε να αποκτήσει φανατικό κοινό. Το τεράστιο ταλέντο του, του χάρισε υποτροφία για το Berklee College of Music αλλά και το The Juilliard School μετέπειτα όπου "έχτισε" τις γνώσεις του, αλλά και τις μελλοντικές του συνεργασίες.Ο βραβευμένος και αναγνωρισμένος ως ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες της γενιάς του, παραμένει σταθερό όνομα στα Jazz clubs της Νέας Υόρκης ενώ μετράει στο ενεργητικό του συνεργασίες με κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς Jazz σκηνής αλλά και πολυάριθμες προσωπικές δουλειές.GazarteΒουτάδων 32-34, Γκάζι210 3460347Ώρα έναρξης: 22.00Η Πηγή Λυκούδη, η Νένα Βενετσάνου και ο Γρηγόρης Βαλτινός παρουσιάζουν, μία μουσικοθεατρική εκδήλωση – καταγγελία ενάντια στη λησμονιά τη βία, το ρατσισμό, τη βαρβαρότητα και την απαξίωση της ανθρώπινης υπόστασης, με ποίηση και μουσική.«Ο πόνος όλου του Κόσμου» είναι ο γενικός τίτλος της ενότητας των τραγουδιών της Πηγής Λυκούδη που θα ακουστούν. Περιλαμβάνει το κύκλο τραγουδιών σε ποίηση Γιωσέφ Ελιγιά και τη «Φούγκα του Θανάτου» του Πάουλ Τσέλαν.ΣυντελεστέςΜε την συνθέτρια στο πιάνο συμπράττουν οι μουσικοίΔημήτρης Κοντονής ΚιθάρεςΆγγελος Κουσάκης ΚρουστάΓάσπαρης Μαμμάς ΚλαρινέτοIlirjan Mehilli ΒιολίΝίκος Χατζόπουλος ΜπάσοΤην εκδήλωση προλογίζει η συγγραφέας, ποιήτρια Νίνα Ναχμία - ΚοκκαλίδουGalerie δημιουργώνΩρα έναρξης: 21:00Χελιδονούς 24, Κηφισιάτηλ.:210-6251732Στη solo παράστασή του με τίτλο Lower με C καταπιάνεται με τις μετριότητες, γκρεμίζοντας με τις ατάκες του τα στερεότυπα που τις συνοδεύουν. Άλλωστε, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, αν το δράμα είναι η μίμηση σπουδαίων πράξεων, η κωμωδία είναι η μίμηση της μετριότητας.Μιας μετριότητας που μπορεί να γίνει φωτεινό μονοπάτι για όσους επιδιώκουν πάντα το καλύτερο και μεγάλη σκοτεινιά για εκείνους που φοβούνται διαρκώς το χειρότερο ή επαναπαύονται στις δάφνες τους.Αυτή η κωμωδία είναι αφιερωμένη στα παιδιά του τελευταίου θρανίου. Σ’ αυτά που χαρακτηρίστηκαν μέτρια και η πορεία τους διέψευσε τους πάντες.Γυάλινο Μουσικό ΘέατροΣυγγρού 143, Νέα Σμύρνητηλ. 210 9315600www.gialino.grΩρα έναρξης: 20:30Η συνύπαρξη του Δημήτρη Ζερβουδάκη με τη Μελίνα Κανά στη σκηνή κατόρθωσε να συγκινήσει το κοινό και απέδειξε ότι όταν η αγάπη για τη μουσική γίνεται πηγή έμπνευσης, γεννιέται η δημιουργία, το όραμα, η χαρά, το σμίξιμο.Ένα σμίξιμο αληθινό, ένα μοίρασμα συναισθημάτων μέσα από τραγούδια που έχουν μείνει βαθιά χαραγμένα στη μνήμη και τον χρόνο.Ανανεώνουν το ραντεβού τους για μία τελευταία εμφάνιση, την Παρασκευή 11 Μαΐου, για όσους δεν κατάφεραν, αλλά και όσους θέλουν να ξαναταξιδέψουν μαζί τους στα πιο αληθινά μουσικά μονοπάτια.Σταυρός του ΝότουΦραντζή & Θαρύπου 37, Νέος Κόσμοςτηλ.:210 - 210 9226975, 210 9239031Ωρα έναρξης: 22:30Η ζαργάνα του Παγασητικού έχοντας στις αποσκευές της τη μεγάλη της επιτυχία «Όταν σου χορεύω»,που έχει ξεπεράσει τα 6.500.000 views, αλλά και το «Αμάντο μίο», που μόλις κυκλοφόρησε, αλλά έχει ήδη αγαπηθεί, ανεβαίνει στη σκηνή του FAUST για δεύτερη φορά, για να μας ταξιδέψει μπρoς και πίσω στο χρόνο και τον Ατλαντικό ,ανακατεύοντας το Αιγάλεω city του Ζαμπέτα με το Siboney της Αβάνα σε ένα ξεχωριστό μουσικό πάντρεμα.Εκτός από τις επιτυχίες του Φοίβου Δεληβοριά και του Δημήτρη Μπαλογιάννη που υπογράφουν τον δίσκο της,θα ακούσουμε ασυνήθιστες διασκευές. Μέσα από 60s και 70s επιτυχίες που άφησαν ιστορία και χτυπήσαν στην καρδιά μας,η Σούλη Ανατολή ανακατεύει ξανά την τράπουλα και μας τραγουδά ό,τι επέζησε από τις περασμένες δεκαετίες, χωρίς ταμπέλες και ταμπού.Οι συνήθεις ύποπτοι με το αστείρευτο ταλέντο τους,Λάμπης Κουντουρόγιαννης στην ηλεκτρική κιθάρα και Αστέρης Παπασταματάκης στη φαρφίσα μπαίνουν στην χρονομηχανή και μας φέρνουν απογειωτικές μελωδίες που δύσκολα ξεχνιούνται. Ο Σπύρος Λιγκώνης στα ντραμς και ο Άγγελος Πολυχρόνου στα κρουστάενώνουν μαγικά Ανατολή και Δύση, με cumbia και καρσιλαμά, bachata και Τσιφτετέλι,κάνοντας την Λατινική Αμερική με το Κουκάκι να μοιάζει ένα τσιγάρο δρόμος. Επί σκηνής στην κλασική κιθάρα και ο συνθέτης Δημήτρης Μπαλογιάννης.FaustKαλαμιώτου 11 & Αθηναϊδος 12, Αθήνα 150 60Τηλ. κρατήσεων: 210 3234095 |info@faust.gr|www.faust.grΩρα έναρξης: 22:30καλό σαββατοκύριακοMoney for nothing - Dire Straits