Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018

Ο τίτλος είναι λίγο σουρεαλιστικός, όμως ισχύει: Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε χθες επισήμως τη δράση «Thessaloniki Goes to Cannes», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 στο πλαίσιο του τμήματος Marche du Film του φετινού 71ου Φεστιβάλ Καννών (8 -19 Μαΐου 2018).



Η συμμετοχή της Αγοράς του ΦΚΘ στο «Thessaloniki Goes to Cannes» είναι μια συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου με το Φεστιβάλ Καννών. Και, προσέξτε: Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα από τη Νοτιοανανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια που παίρνει μέρος στη συγκεκριμένη δράση της αγοράς των Καννών, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο περιζήτητες αγορές ταινιών στον κόσμο.



Οι 5 ταινίες σε εξέλιξη (μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ) που θα παρουσιαστούν στους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου οι οποίοι θα είναι παρόντες στο φετινό Φεστιβάλ Καννών, είναι οι εξής: «Σ' αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει» του Γιώργου Πανουσόπουλου, «Open Door» της Φλόρενς Πάπας, «Seeds of Columbus» της Μαριάννας Οικονόμου, «The Waiter» του Στηβ Κρικρή και «Where Art Thou?» του Δημήτρη Αθυρίδη. Σημειώστε πως στη πρώτη περίπτωση μιλάμε για την επιστροφή του Γιώργου Πανουσόπουλου στο σινεμά μετά από μια μακρά απουσία (η «Τεστοστερόνη» γυρίστηκε το 2004!) – ανυπομονούμε.