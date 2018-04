Οι Tiger Lillies, το cult μουσικό trio από το Λονδίνο, ζωντανοί θρύλοι της alternative μουσικής σκηνής επιστρέφουν τον Ιούνιο στην χώρα μας για να παρουσιάσουν μια παράσταση με τα καλύτερα τραγούδια της 29χρονης καριέρας τους. Κάτι που για κάποιους θα μπορούσε να σημαίνει τα… αθλιότερα.





Εξάλλου η επιστροφή των Tiger Lillies τον ερχόμενο Ιούνιο στην Ελλάδα (την οποία πρωτοεπισκέφθηκαν το 2003) έχει τίτλο «The Very Worst of the Tiger Lillies» και είναι αφιερωμένη στα πιο γνωστά και αγαπημένα κομμάτια τους (δείτε στο τέλος αναλυτικά το πότε και που).





Οι «Νονοί του εναλλακτικού καμπαρέ» όπως τους έχουν αποκαλέσει ερμηνεύουν τις πιο αισχρές και βρόμικες μελωδίες τους για την αρρωστημένη απόλαυση παλιών και νέων θαυμαστών.





Παγκοσμίως γνωστοί ως «η νούμερο ένα avant-garde μπάντα», οι Tiger Lillies, είναι εκπρόσωποι ενός μοναδικού στιλ, έναν συνδυασμό μουσικής προπολεμικού Βερολίνου, τσιγγάνικου punk, Monty Python, Μπέτολντ Μπρεχτ, Ζακ Μπρελ, Εντίθ Πιάφ και Τομ Γουέιτς ανάμεσα σε άλλα.





Αναγνωρίσθηκαν παγκοσμίως μέσα από την trash opera 'Shockheaded Peter', στην οποία πρωταγωνιστούσαν έχοντας γράψει τη μουσική. Προσφάτως απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές για τις παραστάσεις τους «The Rime of the Ancient Mariner» και «The Tiger Lillies Freakshow», μία παραγωγή της ADaM Productions, που έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Badminton.





Ιδρυτής του γκρουπ και «Castrato του υποκόσμου» είναι ο Mάρτιν Ζακ με το ακορντεόν και το γιουκαλίλι. Δίπλα του ο μπασίστας Εντριαν Στάουτ με το μουσικό πριόνι και ο ντράμερ Τζόνας Γκόλαντ με τα κρουστά παιχνίδια του. Το τρίο θα παρουσιάσει μια παράσταση «ακραίων συναισθημάτων», στην οποία τον πρώτο λόγο θα έχουν τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της ιστορίας τους: Maria, Banging in the Nails, Aunty Mabel, Rosa with Τhree Ηearts, Lobotomy, Start a Fire - καυστικές ρίμες για ενήλικες, με γοτθικές και τσιγγάνικες μπαλάντες, μας προβοκάρουν, χωρίς να φοβούνται να θίξουν τα πιο ανέγγιχτα και ακατάλληλα θέματα.





Παραστάσεις Αθήνας - Πειραιά

ΠΕΙΡΑΙΑΣ -ΒΕΑΚΕΙΟ, Τρίτη 19 Ιουνίου 9:30 μμ

ΑΘΗΝΑ -ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ, Κυριακή 24 Ιουνίου 9:30 μμ

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά Προπώληση Εισιτηρίων:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 20€. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ/ΑΝΕΡΓΩΝ: 15€,

Τηλεφωνικά στο 211-800 51 41

ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:

https://www.viva.gr/tickets/music/periodeia/the-very-worst-of-the-tiger-lillies/





Περιοδεία καλοκαίρι 2018

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ, Τετάρτη 20 Ιουνίου

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΙΤΣ ΚΑΛΕ, Πέμπτη 21 Ιουνίου

ΠΑΤΡΑ - ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ, Παρασκευή 22

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, Σάββατο 23 Ιουνίου