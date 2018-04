Σε έναν από τους πιο «καυτούς» προορισμούς για επίσκεψη διαμορφώνεται η Ελλάδα, όπως τονίζει το «Forbes» σε άρθρο που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, με φόντο την καλοκαιρινή περίοδο που ήδη ξεκίνησε.Με τίτλο «10 Places You Need To Visit In Greece This Summer» το έγκυρο οικονομικό περιοδικό κατατάσσει ως πρώτη επιλογή την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και ακολουθούν τα νησιά του Αιγαίου για τα οποία επιφυλάσσει κολακευτικά σχόλια μαζί με αντιπροσωπευτικό φωτογραφικό υλικό.Tην ίδια στιγμή η Μήλος, η Πάρος, η Κρήτη, η Κάρπαθος και η Κέρκυρα είναι κατά σειρά οι προτεινόμενοι από το «Forbes» νησιωτικοί προορισμοί για διακοπές τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο