Η διάσημη αμερικανίδα ηθοποιός κάνει μια ακόμα επιχειρηματική κίνηση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: πριν 2'

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, γνωστή από τον ρόλο της Κάρι Μπράντσο στο «Sex and the City», αφήνει για λίγο τα κινηματογραφικά πλατό και τον χώρο της μόδας και μπαίνει στον κόσμο των βιβλίων.



Σε συνέντευξή της στο Entertainment Weekly, η πρωταγωνίστρια της τηλεοπτικής σειράς «Divorce» που προβάλλεται από το HBO δήλωσε ότι ξεκινά τη δική της εκδοτική σειρά σε συνεργασία με τις εκδόσεις Hogarth.



Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η οποία στο «Sex and the City» ήταν συγγραφέας και αρθρογράφος αγαπά τα βιβλία, διαβάζει ιστολόγια για βιβλία, κάνει παρέα με συγγραφείς σε εστιατόρια και παραλαμβάνει δέματα με βιβλία τους στην πόρτα της.



Το πρώτο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει, πιθανότατα τον Ιούνιο, από την δική της εκδοτική σειρά είναι το μυθιστόρημα της συγγραφέως Fatima Farheen Mirza (Φατίμα Φαρχίν Μίρτσα) με τίτλο «A Place for Us».



Η ηθοποιός, σχεδιάστρια ενδυμάτων και υποδημάτων και παραγωγός θα είναι διευθύντρια εκδόσεων της σειράς SJP του οίκου Hogarth της Crown Publishing Group, θυγατρικής της Penguin Random House.



Σύμφωνα δελτίο Τύπου, το μυθιστόρημα «A Place for Us» αφορά τη ζωή μιας ινδικής μουσουλμανικής οικογένειας στην Καλιφόρνια την παραμονή του γάμου της μεγαλύτερης κόρης.



Η Πάρκερ στο νέο της ρόλο ως εκδότρια είπε ότι «την αιχμαλώτισε η συγκινητική ιστορία της Fatima Mirza» και εξήρε την ικανότητα της να κάνει τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα «τι σημαίνει να συμφιλιώνει κάποιος την αγάπη για την οικογένεια και τον πολιτισμό με την επιθυμία να βρει το δικό του μονοπάτι και τη δική του πίστη.



«Σας εγγυώμαι ότι θα είστε διαφορετικοί όταν θα κλείσετε το βιβλίο» ανέφερε η ηθοποιός.

Στη συνέντευξή της στο EW ανέφερε ακόμη: «πάντα μιλάω για το διάβασμα βιβλίων στο μετρό, επειδή είναι απλώς ένα τέλειο μέρος για να διαβάζετε ... το βρίσκω απλά εξαιρετικά χαλαρωτικό».