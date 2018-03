Οι 13 εμφανίσεις τους θα ξεκινούσαν την Κυριακή.

Ακυρώνουν σειρά εμφανίσεων τους οι Flight of the Conchords λόγω ατυχήματος του ενός από τους δύο της παρέας Μπρετ Μακένζι. Ο διάσημος κωμικός που είναι και βραβευμένος με Όσκαρ αποκάλεσε τον τραυματισμό του στο χέρι, πολύ «ροκ εν ρολ τραυματισμό, πέφτοντας από τις σκάλες».Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος ο Μακένζι δηλώνει ότι η επικείμενη περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο των Flight of the Conchords θα προγραμματιστεί εκ νέου γιατί έσπασε δύο κόκαλα στο χέρι του και σύμφωνα με την ιατρική οδηγία θα πρέπει να μην εμφανιστεί στη σκηνή για δύο εβδομάδες.

Ο Μπρετ Μακένζι και ο Τζεμέιν Κλεμέντ επανενώθηκαν πρόσφατα για μια σειρά εμφανίσεων στη Βόρεια Αμερική. Η τηλεοπτική τους εκπομπή στο HBO διήρκεσε από το 2007 έως το 2009.