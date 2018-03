Τα λείψανα του Νταλί τάφηκαν εκ νέου μετά το τεστ DNA

Στο μουσείο Φιγκέρας στην Ισπανία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 16:46

epa06099849 Director of the Gala Salvador Dali Foundation Juan Manuel Sevillano (R), Figueres Mayoress Marta Felip (2-R) and Director of the Dali museums Montse Aguer (3-R) watch a judicial cortege work to exhumate the remains of famed Spanish artist Salvador Dali in order to settle a paternity suit, at the Figueres Theater-Museum, in Girona, Catalonia, Spain, 20 July 2017. Pila Abel claims to be the daughter of Dali. Abel's mother was a nanny who worked near Dali's home and claimed to have an affair with him. A judge ruled in her favor and experts will take DNA samples from bone and tooth fragments and send them to Madrid for analysis. If DNA tests show Abel is the daughter of Dali, she could be entitled to millions of dollars from his estate. EPA/Robin Townsend (File: 18258498.jpg )

Στο μουσείο Φιγκέρας στην Ισπανία αναπαύονται από το βράδυ της Πέμπτης τα λείψανα του μεγάλου ισπανού σουρεαλιστή ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί, τα οποία είχαν εκταφεί στα τέλη του περασμένου Ιουλίου για ένα τεστ DNA, έπειτα από μία αίτηση αναγνώρισης πατρότητας που είχε υποβάλει μία γυναίκα, ανακοίνωσε το Ίδρυμα που διαχειρίζεται την κληρονομιά του καλλιτέχνη.



Η διαδικασία αποκατάστασης των λειψάνων ξεκίνησε χθες το απόγευμα και ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα με τρόπο ώστε να «διατηρηθεί η ιδιωτικότητα και η μνήμη του μεγάλου ζωγράφου», όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα. Παρόντες στη διαδικασία ήταν ένας συμβολαιογράφος και ένας ιατροδικαστής.



Το λείψανο του Νταλί είχε εκταφεί τον περασμένο Ιούλιο ώστε να ληφθούν δείγματα και να γίνουν οι εργαστηριακές εξετάσεις που θα αποδείκνυαν εάν ήταν ή όχι ο πατέρας της Πιλάρ Αμπελ, μια χαρτορίχτρας από την Χιρώνα η οποία διαβεβαίωνε ότι ήταν ο καρπός της σχέσης του ζωγράφου με τη μητέρα της, διαβεβαιώνοντας ότι είχε στην κατοχή της πειστικά στοιχεία.



Οι ειδικοί χρειάσθηκε να σηκώσουν μία πλάκα βάρους ενός τόνου που προστάτευε το ξύλινο φέρετρο του καλλιτέχνη, προκειμένου να πάρουν δείγματα από δύο μακριά οστά, από τα μαλλιά και τα νύχια τα οποία στη συνέχεια ανέλυσαν στο Ινστιτούτο Τοξικολογίας στη Μαδρίτη. Τα νέα όμως δεν ήταν τα αναμενόμενα για την Πιλάρ, καθώς η ανάλυση « αποκλείει το ενδεχόμενο ο Νταλί να είναι ο βιολογικός πατέρας της Μαρία Πιλάρ Αμπελ Μαρτίνεθ».



Η υπόθεση είχε προκαλέσει σάλο στην Ισπανία και στη γενέτειρα του Νταλί, Φιγκέρας, καθώς έφερε στο προσκήνιο τη σεξουαλική ζωή του μεγάλου ζωγράφου ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1989 χωρίς να έχει αποκτήσει παιδιά, στον πύργο του στο Πουμπόλ. Μετά την ανακοίνωση του πορίσματος, η δικαιοσύνη καταδίκασε την 61χρονη Πιλάρ να πληρώσει τα έξοδα της διαδικασίας, εκείνη όμως δήλωσε αδυναμία και άσκησε έφεση.



Το Ίδρυμα Γκαλά - Σαλβαδόρ Νταλί δεν θέλησε να ανακοινώσει το ακριβές ποσό της διαδικασίας. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποφανθεί εάν η καταγγέλλουσα επέδειξε «απερισκεψία» προσφεύγοντας για το θέμα της πατρότητας. Σε αυτήν την περίπτωση θα καταδικασθεί να πληρώσει τα έξοδα της εκταφής. Εάν όμως το δικαστήριο αποφανθεί ότι το έκανε καλόπιστα, τότε η Πιλάρ θα πρέπει να πληρώσει μόνο τα δικαστικά έξοδα.



