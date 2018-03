Βινύλια, μουσική, ηχογράφηση, live και χορός για τα 5 χρόνια του Vinyl is Back που θα διεξαχθεί Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Μαρτίου στο «Μουσείο Αυτοκινήτου» με ελεύθερη είσοδο.Το Vinyl is Back, πιστό στις αρχικές εξαγγελίες του προχωρά στην ηχογράφηση του δεύτερου δίσκου της σειράς «Vinyl is Back – Live Sessions», με ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ελληνικά συγκροτήματα, τους Locomondo.Επίσης: περισσότερα βινύλια από ποτέ με συμμετοχή - έκπληξη του Discogs, αφιέρωμα στην ελληνόφωνη σκηνή με live, Back to Back (ντουέτα d.j.s) για πρώτη φορά, μουσικές προσωπικότητες στα decks και συμμετοχή guest d.j.s από την Θεσσαλονίκη, προβολές παραστάσεων του Τζίμη Πανούση, η δημοφιλής ομάδα Athens Lindy Hop γιορτάζει 10 χρόνια με ξέφρενο χορό, το αγαπημένο παιχνίδι Hit The Music στο Δισκοπωλείο, περισσότερο Mystery Bag και άλλες πολλές εκπλήξεις στα 5 Χρόνια του Vinyl is Back.Στο μεγάλο αυτό ραντεβού του βινυλίου και της μουσικής θα συναντήσετε τα σημαντικότερα συγκροτήματα, τους καλύτερους djs, τα καινούργια πικάπ, ενώ θα υπάρξουν ακόμα κληρώσεις και δώρα, όλες οι νέες κυκλοφορίες βινυλίων, δισκογραφικές εκπλήξεις, συμμετοχές γνωστών δισκάδικων, ανεξάρτητων εταιρειών και ιδιωτών, χειροτεχνίες που συναντούν την κουλτούρα της μουσικής και πολύς χορός, σε μια εκδήλωση με πολύ μεράκι όπως πάντα: είναι το 12ο Vinyl is Back!H ιστορία του Vinyl is back άρχισε πριν 5 χρόνια, όταν από 1 έως 3 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε το πρώτο φεστιβάλ στο Κτήριο «Μηχανουργείο», στη Τεχνόπολη, όπου διεξήχθη τις πέντε πρώτες φορές. Στην συνέχεια, μετά από μια επίσης πολύ πετυχημένη διοργάνωσή του στο «Cine Κεραμεικός» βρήκε νέα στέγη στο «Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου» (Hellenic Motor Museum) στο 4ο όροφο του κτηρίου της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και Ιουλιανού, με θέα την Αθήνα.Τα βινύλια αυτής της συλλεκτικής σειράς, είναι παραγωγής του ίδιου του Vinyl is Back και περιέχουν τη ζωντανή ηχογράφηση μίας συναυλίας που γίνεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Η συναυλία είναι διάρκειας «ενός δίσκου» (40 λεπτά), και οι παρεμβάσεις της τεχνολογίας στο αποτέλεσμα είναι ελάχιστες ώστε να αποτυπώνεται η αλήθεια του live (μόνο μίξη και mastering στα κανάλια που ηχογραφήθηκαν ζωντανά μπροστά στο κοινό).Για το «Vinyl is Back – Live Sessions Vol. 2» (η ηχογράφηση του οποίου συμπίπτει με τα 5 χρόνια Vinyl is Back) έχουν επιλεγεί οι Locomondo, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπητά συγκροτήματα στην ΕλλάδαΑφιερωμένο στην ελληνόφωνη σκηνή είναι το γιορτινό Vinyl is Back με τη συμμετοχή συγκροτημάτων και μουσικών που γράφουν τη δική τους παράλληλη ιστορία με το Vinyl is Back.Το συγκρότημα που παίζει ελληνόφωνη ρέγκε με σατυρικό στίχο και καυτηριάζει την ελληνική πραγματικότητα. Το όνομά τους μεταφρασμένο σημαίνει “τρελός κόσμος” (loco = τρελός, στα ισπανικά, mondo = κόσμος στα ιταλικά). Η μουσική τους είναι μία μίξη από Reggae και Latin ρυθμούς που συνδυάζονται κυρίως με ελληνικό στίχο και συχνά με στοιχεία από την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ιδρύθηκαν από τον Μάρκο Κούμαρη και τον Γιάννη Βαρνάβα το 2003 στην Αθήνα. Σήμερα αποτελούνται από πυρήνα 6 μελών με επικεφαλής τον κύριο συνθέτη και στιχουργό Μάρκο Κούμαρη και πλαισιώνονται κατά καιρούς από διάφορους guest μουσικούς.Θα εμφανιστούν την Κυριακή 18 Μαρτίου στις 6 μ.μ.Είναι ίσως η μακροβιότερη rock μπάντα στην Ελλάδα!! Δημιουργήθηκαν το 1980, και στην πρώτη (αγγλόφωνη) δεκαετία τους, εμφανίστηκαν σε φεστιβάλ, δίπλα σε θρυλικά ελληνικά και ξένα ονόματα του είδους. Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 και μετά, καθιερώθηκαν ως γνήσιοι εκφραστές του ελληνόφωνου rock και του κιθαριστικού ήχου. Στο ενεργητικό τους τέσσερις αγγλόφωνοι και οκτώ ελληνόφωνοι δίσκοι.*Θα εμφανιστούν το Σάββατο 17 Μαρτίου στις 7 μ.μ.Ο ρόκερ που τραγουδάει…ανάποδα! Με full band σε μια περιπετειώδη και ατόφια μουσική διαδρομή ειδικά σχεδιασμένη για το Vinyl is Back, παίζει τραγούδια από την εποχή του ντουέτου Λήτης και Ιζόλδη, Λήτης + Τρυκ από τα ένδοξα 80ς μέχρι σήμερα σε μια σπάνια και «καυστική» εμφάνισή του.Θα εμφανιστεί το Σάββατο 17 Μαρτίου στις 6 μ.μ.Διακριτικές παρουσίες με αξιόλογη πορεία και εφτά δίσκους που άφησαν το δικό τους μοναδικό στίγμα. Η μουσική τους καταλύει τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην ποπ, ροκ και έντεχνη σκηνή. Παρέα με δυο κιθάρες σε τραγούδια τους που αγαπήθηκαν από τα 90ς έως σήμερα σε ένα σπέσιαλ σετ ειδικά για τα 5 χρόνια του Vinyl is Back. Από την «Μοναξιά του Φάρου» ως το «Λάρβα» που θα υπογράψουν στο τέλος του live τους.Μια pin – up τραγουδίστρια στη γιορτή του βινυλίου. Με ρετρό αισθητική τραγουδά το σήμερα. Η ερμηνεία της είναι ανεπιτήδευτη, θέλοντας έτσι να εκφράσει τη σημασία της αυθεντικότητας που επιζητεί να αποπνέουν τα τραγούδια της. Μια νέα τάση. Θα σας ξετρελάνει! Στο τέλος του live η Αλεξάνδρα Κλάδη θα υπογράψει το πρώτο δίσκο της «Σαμπουάν»Θα εμφανιστεί την Κυριακή 18 Μαρτίου στις 2.30 μ.μ.Θα παρελάσουν διαδοχικά από τα decks δίνοντας το δικό τους χρώμα στη διάρκεια του 3ημέρου, επιλέγοντας τις καλύτερες μουσικές της δισκοθήκης τους και θα συμμετέχουν σε παράλληλες διαδραστικές εκδηλώσεις με επίκεντρο το βινύλιο. Συμμετέχουν :Παρασκευή 16 ΜαρτίουKafka 4.30 μ.μ. - 6 μ.μ.Porno King 6 μ.μ. - 8 μ.μ.Εύα Ζευγούλα 8 μ.μ. - 9 μ.μ.Γρηγόρης Βάιος 11 π.μ. - 12 μ.μ.Άκης Έβενης 12 μ.μ. - 1 μ.μ.Ιλάν 1 μ.μ. - 2 μ.μ.Σάββας Συνοδινός 2 μ.μ. - 3.30 μ.μ.Thekla - Χαρά Γιαμπουράνη (back to back d.j set) 4.30 μ.μ. - 6 μ.μ.Σπύρος Ξυπολόπουλος (d.j. Ksipo) - Άκης Λαδικός (back to back d.j. set)8 μ.μ. - 9 μ.μ.Γιάννης Παναγόπουλος - NickThe StripperDJ (back to back d.j. set) 11π.μ. - 12 μ.μ.Γιώργος Μουχταρίδης (Radio Pepper d.j. set) 12 μ.μ. - 1 μ.μ.Πέτρος Αδάμ - Βασίλης Λούκας 1 μ.μ. - 2.30 μ.μ.Μαριάντζελα Σαλίχου (Athens Lindy Hop) 3.30 μ.μ. - 4. 30 μ.μ.Τζέην Σαμπανίκου 4.30 μ.μ. - 5.30 μ.μ.Blend Mishkin 7 μ.μ. - 8 μ.μ.Πέτρος Μπρατάκος disco Barbarella 8 μ.μ. - 9 μ.μ.Special d.j. guest : George VanakosΗ γνωστή ομάδα χορού γιορτάζει δέκα χρόνια από τότε που τα μέλη των Athens Lindy Hop Μαριάντζελα Σαλίχου και Μαρία Νεφέλη Αμπατζή ξεκίνησαν τη σκηνή του swing χορού στην Αθήνα, μ’ ένα χορευτικό θέαμα μετά μουσικής ειδικά σχεδιασμένο για το Vinyl is Back.Σημείο αναφοράς στην επίσκεψη των vinyl maniacs είναι το ‘’Δισκοπωλείο’’, ένα ειδικά διαμορφωμένο δισκάδικο σε ρεαλιστικό μέγεθος, όπου όλοι θέλουν να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία! Καινούργια συλλεκτικά posters, νέες κυκλοφορίες βινυλίων και ένας συλλεκτικός δίσκος – έκπληξη σε διάθεση, σύγχρονα vintage πικαπάκια διαθέσιμα προς ακρόαση δίσκων και αναμνηστικά από το Vinyl is Back!Το παιχνίδι που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους. Σημάδεψε σωστά, μάζεψε πόντους και κέρδισε υπέροχα μουσικά δώρα. Στο χώρο του Δισκοπωλείου.• Καταστήματα πώλησης δίσκων,• Ιδιώτες/ Συλλέκτες δίσκων,• Δισκογραφικές εταιρείες που παράγουν δουλειές καλλιτεχνών και σε βινύλιο,• Μηχανήματα αναπαραγωγής δίσκων (πικάπ, ενισχυτές κοκ),• Αξεσουάρ για βινύλια,• Είδη αποθήκευσης δίσκων βινυλίου,• Αξεσουάρ και ανταλλακτικά για πικάπ,• Έπιπλα/Βάσεις για ηχοσυστήματα,• Μουσικές Αφίσες, Μουσικά T-shirts & Μπλούζες,• Μουσικά Βιβλία,• Handmade Express Bazaar,• Πωλητές Μουσικών Οργάνων (εταιρείες/ ιδιώτες)Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε από την Οικογένεια Χαραγκιώνη το 1977 με σκοπό τη διάδοση της αυτοκίνησης στην Ελλάδα. Η συλλογή, που ξεπερνάει σήμερα τα 300 αυτοκίνητα (από το ...300 π.Χ. μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90!) είναι εναλλασσόμενη και περιλαμβάνει μοντέλα οίκων παγκόσμιας σήμερα αναγνώρισης αλλά και αυτών που δεν δραστηριοποιούνται πλέον.Χώρος : Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Γ΄ Σεπτεμβρίου 74-78 & Ιουλιανού 33-35(4ος όροφος), Πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ – Στάση «Βικτώρια» & Μετρό «Ομόνοια»Είσοδος : ΕλεύθερηΏρες λειτουργίας :Παρασκευή 16 Μαρτίου : 4.30 μ.μ. - 9 μ.μ.Σάββατο 17 Μαρτίου : 11 π.μ. – 9 μ.μ.Κυριακή 18 Μαρτίου : 11 π.μ. – 9 μ.μ.Πάρκινγκ : διαθέσιμο (3 ευρώ ημερησίως)Δύο βράδια στον Σταυρό του Νότου με τραγούδια από την πρώτη δισκογραφική της δουλειά καθώς και τραγούδια άλλων που όλοι έχουμε κάνει δικά μας. Επίσης για πρώτη φορά θα συστηθούμε με τις νέες τις ιστορίες όπως αυτές έγιναν τραγούδια στην δεύτερη προσωπική της δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Μωβ Καληνύχτες».Μελωδίες ποτισμένες με ένταση και πάθος και στίχους γεμάτους ενέργεια, άλλοτε θυμωμένους και αγριωπούς, άλλοτε λυρικούς και γεμάτους αγάπη, όπως ακριβώς και η ίδια η ζωή.«Γράφω τραγούδια για να μην ξεχνάω να θυμάμαι », λέει η Παυλίνα και παίρνει τη θέση της στη σκηνή, ανάμεσα στους μουσικούς και όχι μπροστά τους.Κωστής Βήχος Μπάσο – φωνήΜιχάλης Βρέττας Βιολί – φωνήΓιώργος Κουρέλης Πιάνο – φωνήΓιώργος Καρδιάνος ΚιθάραΑλέξης Σταυρόπουλος ΤύμπαναΩρα έναρξης: 22.00Τιμές εισιτηρίων:13 ευρώ (με μπύρα ή κρασί στο bar)Σταυρός του Νότου club – Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος ΚόσμοςΤηλ. κρατήσεων: 2109226975Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας και ακτιβιστής Micah White απευθύνεται στους επαναστάτες του αύριο. Με αφορμή το κίνημα Occupy Wall Street, του οποίου υπήρξε ιδρυτής, και τη μετέπειτα «εποικοδομητική» −όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος− αποτυχία του, αναζητά την επόμενη μέθοδο κοινωνικού ακτιβισμού που θα τερματίσει τη σημερινή κατ’ επίφαση δημοκρατία και την κυριαρχία του πλούτου.Η αποστολή του είναι να πείσει τους εν δυνάμει επαναστάτες να σταματήσουν να επαναλαμβάνουν τις ίδιες τακτικές και να προβλέψουν μια καινοτόμο μέθοδο. Με μια βαθιά ματιά στο παρελθόν αλλά και στα επαναστατικά κινήματα του παρόντος, αναπτύσσει μια ενιαία θεωρία για την επανάσταση και προτείνει τρία σενάρια, ώστε να επιτύχει η επόμενη δική μας διαπλανητική εξέγερση.Ο Micah White είναι ο βραβευμένος ακτιβιστής που συνδημιούργησε το παγκόσμιο κοινωνικό κίνημα Occupy Wall Street. Τα δοκίμια και οι συνεντεύξεις του γύρω από το μέλλον των διαδηλώσεων έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα όπως New York Times, Guardian Weekly και Folha de Sao Paulo. Ευρέως αναγνωρισμένος ως πρωτοπόρος των κοινωνικών κινημάτων, διευθύνει το συμβουλευτικό γραφείο Boutique Activist Consultancy - ένα think tank που ειδικεύεται σε ανέφικτες εκστρατείες - και δίνει συχνά διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής. Πρόσφατα έλαβε την εναρκτήρια υποτροφία Roddenberry για να υποστηρίξει το έργο του για τη δημιουργία του Activist Graduate School, ενός online εκπαιδευτικού ιδρύματος για έμπειρους κοινωνικούς ακτιβιστές., 20.00 μ.μ., Polis art cafe (Πεσμαζόγλου 5 Στοά Βιβλίου)Παρουσιάζονται οι δύο πρόσφατες εκδόσεις της Δρ. Παρασκευής Κοψιδά-Βρεττού: Λευκάδιος Χερν και Πιερ Λοτί (μελέτη) και Χειραψίες μιας ασήμαντης μέρας (ποιητική συλλογή). Για τα βιβλία θα μιλήσουν οι: Ανθούλα Δανιήλ (κριτικός λογοτεχνίας), Μάνια Μεζίτη (μεταφράστρια), Γιάννης Νικολαΐδης (σκηνοθέτης). Μια συνδιοργάνωση με τον Κύκλο Ποιητών και την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών.., Underflow Record Store & Art Gallery (Καλλιρόης 39 Ν. Κόσμος)Παρουσιάζεται η επιστημονική μελέτη του Γιώργου Μούχου (MSc Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών) Ροκ επανάσταση και Αντικουλτούρα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Θανάσης Βαβλίδας (κριτικός μουσικής περ. Οδός Πανός), Νίκος Μποζίνης (συγγραφέας), Ηρακλής Τριανταφυλλίδης (μουσικός). Η μελέτη εντάσσεται στη νέα σειρά εκδόσεων Το Μέλλον.Η Ρούλα Πατεράκη και ο Γιώργος Νανούρης για πρώτη φορά συναντιούνται στη σκηνή του Υπογείου του Θεάτρου Τέχνης που ενώνει τις δυνάμεις του με την Λυκόφως του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου και το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και παρουσιάζουν τη νέα παράσταση της Ιόλης Ανδρεάδη «Ένας άνθρωπος επιστρέφει στην πατρίδα του πιστεύοντας ότι θα τον σκοτώσουν και τον σκοτώνουν». Μια μεταγραφή για δύο πρόσωπα βασισμένη στο «Murder in the Cathedral» του T.S. Eliot στη μετάφραση του Γιώργου Σεφέρη.Αγγλία. 12ος αιώνας. Ο Θωμάς Μπέκετ, πρώην καγκελάριος, συγκυβερνήτης, αδελφικός φίλος του βασιλιά Ερρίκου Β' και διάσημος μπον βιβέρ, γίνεται αρχιεπίσκοπος της Καντερβουρίας και, σαν από θείο φως, απαρνιέται μονομιάς τα εγκόσμια αξιώματα και τις ξέφρενες απολαύσεις και αφιερώνει τη ζωή του στην υπηρεσία όσων τον έχουν ανάγκη καθώς και στη μάχη με κάθε μέσο για την κατάλυση της κοσμικής εξουσίας. Ανεπιθύμητος πια στον τόπο του, αυτοεξορίζεται στη Γαλλία. Ύστερα από μια επιφανειακή συμφιλίωση με το βασιλιά Ερρίκο Β΄ επιστρέφει, γνωρίζοντας ωστόσο τον κίνδυνο που παραμονεύει. Πράγματι, δυο μήνες μετά δολοφονείται από τέσσερις ιππότες μέσα στην ίδια του την εκκλησία, παραμονές της πρωτοχρονιάς του 1170. Λένε πως τα σπαθιά τους ξιφούλκησαν συντονισμένα και βυθίστηκαν στο σώμα του. Τα συναξάρια έγραψαν πως τους καλωσόρισε στον ναό και δέχτηκε τα χτυπήματα χωρίς αντίσταση την ώρα που προσευχόταν. Είναι η πραγματική ιστορία του Άγιου Θωμά. Το έργο ξεκινάει από τη στιγμή που ο Θωμάς Μπέκετ επιστρέφει από την Γαλλία.«Murder in the Cathedral» ή «Φονικό στην Εκκλησιά». Δύο κορυφαίοι ποιητές του 20ου αιώνα, δυο νομπελίστες, παραδίδουν στην ελληνική γλώσσα ένα σπουδαίο έργο. Το πρώτο ολοκληρωμένο κείμενο του T.S. Eliot για το θέατρο, ένα ποιητικό όραμα που γράφτηκε για το Φεστιβάλ του Καντέρμπουρι το 1935 και που μεταφράστηκε το 1963 από τον Γιώργο Σεφέρη, λίγους μήνες πριν την βράβευσή του από τη Σουηδική Ακαδημία. Το έργο αποτελεί μια απόπειρα του Eliot για τη δημιουργία ενός νέου είδους ποίησης που διατηρεί το ύφος της κοινής καθημερινής ομιλίας των απλών ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα μέσα από έναν υπόκωφο λυρισμό και με ελλειπτικούς διαλόγους και παρεμβολές ξένων κειμένων, επινοείται ένας νέος πνευματικός λόγος, βαθιά θεατρικός, σύγχρονος και διαχρονικός, σημερινός και αιώνιος. Όταν ζητήσαν από τον Έλιοτ να περιγράψει μέσα σε μια παράγραφο την πλοκή του έργου, εκείνος έδωσε μόνο μια φράση: «ένας άνθρωπος επιστρέφει στην πατρίδα του πιστεύοντας ότι θα τον σκοτώσουν και τον σκοτώνουν». Στην ιστορική αυτή φράση βασίζεται και ο τίτλος της παράστασης που παρουσιάζεται εδώ. Αξιοσημείωτο για τη σημασία και τον πνευματικό πλούτο του συγκεκριμένου έργου είναι το γεγονός πως με τα κομμάτια που έγραψε ο Eliot για το «Murder in the Cathedral» αλλά τελικά δεν συμπεριέλαβε στην τελική του εκδοχή, ο ποιητής δημιούργησε το πρώτο από τα «Τέσσερα Κουαρτέτα» του.Το Murder in the Cathedral του T. S. Eliot έχει χαρακτηριστεί ως τελετουργικό δράμα (Ronald Grimes). Ο χώρος -η εκκλησία, ο Καθεδρικός ναός του Canterbury- και η επιτέλεση του κηρύγματος του Θωμά Μπέκετ προς τους πιστούς είναι μερικοί από τους λόγους που επιβεβαιώνουν έναν τέτοιο χαρακτηρισμό. Ακόμη, η χρήση των συμβόλων καθιστά το έργο συγγενικό με την τελετουργία - μέσα από την επανάληψη (ο Τροχός της Τύχης) ή την ύπαρξη ενός εξιλαστήριου θύματος (ο Μάρτυρας), ενώ σημαντικό στοιχείο που καθιστά το έργο μια συνάντηση θεάτρου και τελετουργίας είναι και η επιμονή του συγγραφέα στη διαταραχή των εποχών, στην άνοιξη που γεννά την καταστροφή («η άνοιξη ρημάχτρα» μεταφράζει ο Σεφέρης) ή στο χειμώνα που θα φέρει το θάνατο. Μια εποχή που πάσχει, που νοσεί, είναι σημάδι νόσου της κοινωνίας. Και η νόσος της κοινωνίας απαιτεί έναν εξαγνισμό, έναν καθαρμό. Ένα θύμα. Έναν θύτη. Μία θυσία. Η νέα αυτή μεταγραφή του έργου του Eliot, εστιάζει σε αυτή ακριβώς την πτυχή της ιστορίας του Θωμά Μπέκετ. Το κείμενο της παράστασης έχει ξανα-γραφτεί ως μια τελετουργία για δύο ανθρώπους. Ο πρώτος θα μπορούσε να ονομαστεί «Αυτός που Λατρεύει» και ο δεύτερος «Αυτός που Λατρεύεται». Ο πρώτος στολίζει τον δεύτερο. Τον περιποιείται. Τον ετοιμάζει για κάτι. Έπειτα ο δεύτερος αποχαιρετά τους γύρω του, το ποίμνιό του, με λόγια της καρδιάς και τέλος αφήνεται στην Τρίτη και τελική Πράξη της τελετουργίας: τη θυσία. Και όπως κάθε τελετουργία, έτσι και η δική μας θεμελιώνει την ποίηση στο ρεαλισμό. Η τελετουργία δεν είναι μόνο προσευχή, δεν είναι ασκήσεις επί χάρτου, έχει κανόνες και αίμα και χώμα. Δεν είναι κόνσεπτ, είναι πράξη.Σύλληψη - Σκηνοθεσία - Κίνηση: Ιόλη ΑνδρεάδηΚείμενο μεταγραφής: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης ΑσπρούληςΣκηνογραφία – Κοστούμια: Δήμητρα ΛιάκουραΕικαστικός: Περικλής ΠραβήταςΦωτισμοί: Χριστίνα ΘανάσουλαΜουσική - Ηχοτοπίο: Γιάννης ΧριστοφίδηςΦωτογραφίες: Πάνος Μιχαήλ & Σταύρος ΧαμπάκηςVideo trailer: Μιχαήλ ΜαυρομούστακοςΒοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία ΝικητοπούλουΔιεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα ΜπερδέκαΒοηθός Παραγωγής: Μαριάνθη ΜπαϊρακτάρηΕρμηνεύουν: Ρούλα Πατεράκη & Γιώργος Νανούρης