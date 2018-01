Νέες κατηγορίες κατά του Τζέιμς Φράνκο για σεξουαλική παρενόχληση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: πριν 55'

FILE PHOTO: Director and star James Franco arrives for the gala presentation of "The Disaster Artist" at the AFI Film Festival in Los Angeles, California, U.S., November 12, 2017. REUTERS/Mike Blake/File Photo (File: 2018-01-10T155752Z_393366022_RC1830842960_RTRMADP_3_PEOPLE-JAMES-FRANCO.JPG )

Συνεχίζονται οι κατηγορίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά σε βάρος του ηθοποιού Τζέιμς Φράνκο, σε μία στιγμή μάλιστα ιδιαίτερα κρίσιμη για την καριέρα του.



Σε νέο δημοσίευμα, δύο πρώην σπουδάστριες υποκριτικής περιγράφουν δυσάρεστες στιγμές στο πλατό, ενόσω τις σκηνοθετούσε ο Τζέιμς Φράνκο. Η Σάρα Τίδερ Κάπλαν είπε ότι σε μία σκηνή γυμνού σε ταινία που δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει, αφαίρεσε τα πλαστικά προστατευτικά που καλύπτουν τα ευαίσθητα σημεία των ηθοποιών όταν γυρίζουν ερωτικές σκηνές και μάλιστα χωρίς καμία δικαιολογία.



Άλλωστε, πρώην σπουδαστές της σχολής του, που έχει κλείσει τώρα, μιλούν για μη επαγγελματική ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του μαθήματος ερωτικών σκηνών που δίδασκε ο ίδιος. Δύο γυναίκες τον κατηγορούν ότι θύμωσε πολύ όταν αρνήθηκαν να βγάλουν τις μπλούζες τους, υποδυόμενες τις στριπτιζέζ.



Απαντώντας για τις προηγούμενες κατηγορίες σε βάρος του, ο γνωστός ηθοποιός είπε μιλώντας σε αμερικανική εκπομπή ότι δεν ήταν ακριβείς αλλά ότι υπερασπίζεται το δικαίωμα των γυναικών να εκφράζουν την άποψη τους.



