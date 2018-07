Ανακοίνωσε τίτλο και ημερομηνία κυκλοφορίας

Ο τραγουδιστής του αγγλικού ροκ συγκροτήματος The Who, Ρότζερ Ντάλτρι ανακοίνωσε τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας των πολυαναμενόμενων απομνημονευμάτων του.



Το βιβλίο με τίτλο "Thanks A Lot Mr. Kibblewhite: My Story" (Ευχαριστώ πολύ κ. Κιμπλγουάιτ: Η ιστορία μου) θα κυκλοφορήσει στη Βρετανία στις 18 Οκτωβρίου και στις ΗΠΑ στις 23 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε στον λογαριασμό του συγκροτήματος στο Facebook.



Ο Ντάλτρι θα διοργανώσει επίσης εκδήλωση με αφορμή την έκδοση των απομνημονευμάτων του στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου στις 18 Οκτωβρίου.



Οι θαυμαστές που θα προπαραγγείλουν τα απομνημονεύματα θα συμμετάσχουν σε διαγωνισμό για να κερδίσουν μια υπογεγραμμένη φωτογραφία του τραγουδιστή όπως εμφανίζεται στο εξώφυλλο του βιβλίου.



Σύμφωνα με την περίληψη της αυτοβιογραφίας ο κ. Κιμπλγουάιτ (Mr. Kibblewhite) ήταν «ο αυστηρός λυκειάρχης» του Ντάλτρι στη διάρκεια των επαναστατικών εφηβικών χρόνων του.



«Πάντα αντιστεκόμουν στην παρόρμηση να “γράψω τα απομνημονεύματα”, αλλά τώρα, τελικά, αισθάνομαι ότι έχω αρκετή προοπτική. Όταν έχεις περάσει περισσότερο από μισό αιώνα στο επίκεντρο μιας μπάντας όπως οι «The Who», η προοπτική μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Όλα έγιναν σε μία στιγμή. Τη μία στιγμή ήμουν στο εργοστάσιο στο Shepherd's Bush, την επόμενη, πρώτο όνομα στο Woodstock» ανέφερε σύμφωνα με το Page Six σε παλαιότερη δήλωσή του αναφερόμενος στα απομνημονεύματά του.



«Χρειάστηκαν τρία χρόνια για να ξετυλίξω τα γεγονότα της ζωής μου, για να θυμηθώ ποιος έκανε τι και πότε και γιατί, να χωρίσω τους μύθους από την πραγματικότητα, να ξεδιπλώσω τι συνέβη πραγματικά στα 21α γενέθλια του Κιθ Μουν στο Holiday Inn», ανέφερε ο Ντάλτρι. «Ελπίζω το αποτέλεσμα να είναι κάτι περισσότερο από μια ακόμη αυτοβιογραφία. Ήμουν αρκετά τυχερός που έζησα σε ενδιαφέρουσες εποχές. Ήμουν μάρτυρας των αλλαγών στην κοινωνία, τη μουσική και τον πολιτισμό. Το ότι είμαι ακόμα εδώ για να πω την ιστορία μου όταν τόσοι πολλοί γύρω μου δεν τα κατάφεραν δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένα θαύμα».