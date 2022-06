ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τελετή αποφοίτησης – Αναφορές για θύματα

Ακόμα ένα περιστατικό πυροβολισμών, αυτή τη φορά στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ, έλαβε χώρα σήμερα Τρίτη.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι δέχτηκαν πυρά την ώρα που ολοκληρωνόταν τελετή αποφοίτησης μαθητών γυμνασίου στο Πανεπιστήμιο Xavier. Σύμφωνα με αναφορές σε ΜΜΕ μία γυναίκα σκοτώθηκε, ενώ ακόμα δύο ακόμα άνδρες τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν από ένα καβγά στο πάρκινγκ που κατέληξε σε πυροβολισμούς.

Η αστυνομία της Νέας Ορλεάνης ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ύποπτο που φέρεται να άνοιξε πυρ στο πάρκινγκ έξω από το χώρο, μόλις τελείωσε η τελετή αποφοίτησης.

Ο ύποπτος και τα θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, με ασθενοφόρα της Νέας Ορλεάνης να μεταφέρουν γρήγορα τους τραυματίες σε τοπικό νοσοκομείο.

Το νέο περιστατικό βίας, έρχεται στον απόηχο του μακελειού στο Τέξας που στοίχισε τη ζωή σε 21 άτομα, μεταξύ των οποίων 19 παιδιά.

#NOPDAlert: Investigation under way into shooting incident on campus of Xavier University, in area of Convocation Center. Initial information shows three gunshot wound victims transported to local hospital via EMS. Subject has been detained at the scene. pic.twitter.com/sFB3eWAlyT

— NOPD (@NOPDNews) May 31, 2022