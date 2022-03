Νέο μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε σχέση με όσα συμβαίνουν στη Μαριούπολη, η οποία εδώ και μέρες παραμένει υπό πολιορκία.

«Ό, τι κάνουν οι κατακτητές στη Μαριούπολη είναι κάτι πέρα από φρικαλεότητες. Ευρωπαίοι! Ουκρανοί! Κάτοικοι της Μαριούπολης! Σήμερα πρέπει να είμαστε ενωμένοι στην καταδίκη αυτού του εγκλήματος πολέμου από τη Ρωσία, που αντιπροσωπεύει όλο το κακό που οι κατακτητές έχουν φέρει στη γη μας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

#Zelensky: Everything that the occupiers are doing with Mariupol is beyond atrocities. Europeans! Ukrainians! Mariupol residents! Today, we must be united in condemning this war crime in Russia, which reflects all the evil that the occupiers brought to our land.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/B9pNphMTj2

