Τσιτσιπάς: Η δύσκολη κλήρωση στο Indian Wells

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος είναι το Νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, στο τουρνουά του Indian Wells θα περάσει άνευ αγώνα τον πρώτο γύρο, ενώ στον δεύτερο θα παίξει με έναν εκ των Σοκ και Σερουντόλο.

Βέβαια, από εκεί και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον έλληνα πρωταθλητή, καθώς έπεσε στο ίδιο τέταρτο με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Αν περάσει αυτό το εμπόδιο, θα παίξει με έναν εκ των Κατσάνοφ, Μπρούκσμπι και Μπαένα, με τους πρώτους δύο να είναι δύσκολα εμπόδια.

Στη συνέχεια ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον 4ο γύρο θα αντιμετωπίσει τους Νόρι και Μπασιλασβίλι, ενώ στα προημιτελικά πέφτει πάνω στον Μεντβέντεφ, ο οποίος πρέπει νωρίτερα να αποκλείσει πιθανότατα τους Μονφίς, Αλκαράθ και Μπαουτίστα Αγκούτ.

Η συνέχεια θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, καθώς αν νικήσει τον Ρώσο πέφτει επάνω είτε στον Ναδάλ είτε στον Ρουντ είτε σε έναν εκ των Σαποβάλοφ και Σίνερ. Ο Ναδάλ στο δεύτερο γύρο θα έχει δύσκολο έργο απέναντι στον Κόρντα και μετά ακολουθούν πιθανώς οι Εβανς, Σαποβάλοφ, Οπέλκα και ένας εκ των Ρουντ και Σίνερ στα προημιτελικά. Στην ίδια πλευρά είναι και ο Κύργιος που θα παίξει με τον Ρουντ στον τρίτο γύρο.

Projected 2022 @BNPPARIBASOPEN quarter-finals (by seeding):

Medvedev vs Tsitsipas 🇬🇷

🇪🇸 Nadal vs Ruud 🇳🇴

🇮🇹 Berrettini vs Zverev 🇩🇪

Rublev vs Djokovic 🇷🇸#IndianWells

— Tennis TV (@TennisTV) March 8, 2022