Έγραψε ιστορία ο Λεβαντόφσκι – Ξεπέρασε τον Γκερντ Μίλερ

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σημαίνει… γκολ, κάτι που αποδείχθηκε και στη χθεσινή αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με τη Σάλτσμπουργκ. Ο πολωνός επιθετικός έβαλε στα δίχτυα τους Αυστριακούς, σημειώνοντας τρία γκολ.

Ο σταρ των Βαυαρών είναι ασταμάτητος, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Με το χατ τρικ κόντρα στη Σάλτσμπουργκ έγραψε ιστορία. Ο Λεβαντόφσκι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ της Μπάγερν στην Ευρώπη, αφήνοντας πίσω του το θρυλικό Γκερντ Μίλερ.

Ο πολωνός άσος έφθασε τα 68 γκολ σε 77 αγώνες, ενώ ο Μίλερ είχε 66 γκολ σε 74 συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας.

Ακόμη ένα… παράσημο για τον 33χρονο, που είναι on fire και τη φετινή σεζόν.

Robert Lewandowski passes Gerd Müller to become Bayern’s all-time leading scorer in Europe after his hat trick today ✨ pic.twitter.com/2CWnNQVvqN

— B/R Football (@brfootball) March 8, 2022