Ξεπέρασαν πλέον το εκατομμύριο οι πολίτες οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία αφότου οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εισέβαλαν στη χώρα την περασμένη εβδομάδα, ενημέρωσε ο Υπατος Αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Φιλίπο Γκράντι

«Μέσα σε μόλις επτά ημέρες γίναμε μάρτυρες της εξόδου ενός εκατομμυρίου προσφύγων από την Ουκρανία σε γειτονικές χώρες», ανέφερε ο κ. Γκράντι μέσω Twitter.

«Για πολλά εκατομμύρια άλλους μέσα στην Ουκρανία είναι καιρός να σιωπήσουν τα όπλα, ώστε να μπορέσει να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια που θα σώσει ζωές», πρόσθεσε ο Ιταλός.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.

For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022