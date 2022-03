Ξεκίνησαν οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, όπως αναφέρει ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, όπου έχει δημοσιεύσει και φωτογραφία από την αίθουσα των συνομιλιών.

Ο Μιχάιλο Ποντόλιακ αναφέρει ότι τρία είναι τα ζητήματα που βάζει η ουκρανική πλευρά για τις συνομιλίες.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022