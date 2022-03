Πόλεμος στην Ουκρανία: Ουρές Ρώσων στα ΑΤΜ – Φοβούνται για τις αποταμιεύσεις τους

Οι κυρώσεις στη Ρωσία μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία έχουν θορυβήσει τους ρώσους πολίτες οι οποίοι ανησυχούν για την επόμενη μέρα.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αρχίσει να καταγράφονται ουρές Ρώσων στα ATM, καθώς εξαιτίας της οικονομικής αβεβαιότητας που προκαλούν οι κυρώσεις, φοβούνται για τις αποταμιεύσεις τους.

Χαρακτηριστική είναι δήλωση μία γυναίκας που περιμένω να σηκώσει χρήματα.

Russians lined up at banks and ATMs in fear for the fate of their savings as Western sanctions tanked the ruble. pic.twitter.com/q1vTq5BSGP

— DW News (@dwnews) March 2, 2022