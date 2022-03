Εν μέσω φόβων για πιθανή επίθεση σε πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια, την προειδοποίηση του Λαβρόφ ότι ένας τρίτος παγκόσμιος θα είναι σίγουρα πυρηνικός πόλεμος και τον ανελέητο βομβαρδισμό ουκρανικών πόλεων, Μόσχα και Κίεβο αναμένεται -εκτός απροόπτου- να καθίσουν εκ νέου το πρωί της Πέμπτης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Μετά από διαβουλεύσεις δύο ημέρων, επήλθε ανατροπή στο χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών. Ενω αυτές αναμένονταν να λάβουν χώρα το το βράδυ της Τετάρτης, όπως άφηναν οι δύο πλευρές να διαρρεύσει, κάτι τέτοιο δεν συνέβη και μετατέθηκαν για το πρωί της Πέμπτης.

Η ρωσική αντιπροσωπεία έφθασε στη Λευκορωσία, ενώ η ουκρανική -σύμφωνα με τον επικεφαλής των Ρώσων, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι- βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Κίεβο, όπως επιβεβαίωσε το προεδρικό γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όσον αφορά στην τοποθεσία που θα γίνουν, η ρωσική πλευρά διαρρέει την περιοχή Μπελοβέσκαγια Πούσκα, η οποία όμως διαψεύδεται από την ουκρανική. «Λεπτομέρειες για τον τόπο και την ώρα των συνομιλιών δεν είναι ακόμη διαθέσιμες» δήλωσε, το βράδυ της Τετάρτης, μέλος της ουκρανικής που συμμετέχει στις συνομιλίες.

«Οι ειδικές υπηρεσίες της Λευκορωσίας διασφαλίζουν πλήρως την ασφάλεια στη Λευκορωσία και ο [ρωσικός] στρατός μας έχει εξασφαλίσει ασφαλή διέλευση για τη μετακίνησή τους [της ουκρανικής αντιπροσωπείας] μέσω της Ουκρανίας» είπε ο Μεντίνσκι και συνέχισε να ευχαριστεί τη Λευκορωσία για τη φιλοξενία των δύο αντιπροσωπειών.

❗️#Ukrainian delegation is on its way to a meeting with the #Russian delegation in Belovezhskaya Pushcha, Zelensky’s office said

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022