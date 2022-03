Στον πόλεμο και ένας ποδοσφαιριστής της Σαχτάρ

Σοκαρισμένος παραμένει ο πλανήτης εδώ και σχεδον μία εβδομάδα, μετά την απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση μέσα στην Ουκρανία.

Μία είδηση που προφανώς «χτυπάε» και τον αθλητισμό. Ήδη οι ομάδες της Ρωσίας βλέπουν τους αθλητές τους να αποχωρούν από τη χώρα, με μερικούς να ζητάνε και τη λύση των συμβολαίων τους. Από την άλλη, υπάρχουν και οι Ουκρανοί που κατατάσσονται στον στρατό της χώρας.

Όπως ο αριστερός μπακ της Σαχτάρ Ντόνετσκ, Βίκτορ Κορνιένκο. «Είμαι στην Ουκρανία και βοηθώ τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δόξα στην Ουκρανία, για να καταστρέψουμε τους γαμ@@@@ους Ρώσους», έγραψε ο Κορνιένκο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Here is Shakhtar & Ukraine NT full back Viktor Kornienko on IG:

‘I am in Ukraine 🇺🇦, I’m helping the Armed Forces. Glory to Ukraine. So that we can destroy russian f*ckers. Glory to Ukraine’

🇺🇦💙💛 pic.twitter.com/turINXD0Vx

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 2, 2022