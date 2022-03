Ο Αμπράμοβιτς ετοιμάζεται να πουλήσει την Τσέλσι

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει απλώσει τις συνέπειές του αναπόφευκτα και στο ποδόσφαιρο και έτσι ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς αποφάσισε να παραχωρήσει τις μετοχές του στο φιλανθρωπικό ίδρυμα της ομάδας, καθώς είναι γνωστή σε σχέση του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγγλικής Telegraph Ρόμαν Αμπράμοβτς θα δεχθεί προτάσεις για την πώληση της Τσέλσι μέσα στην εβδομάδα. Όπως αναφέρεται φαίνεται πως ήδη υπάρχουν τρεις ενδιαφερόμενοι για τους πρωταθλητές Ευρώπης, με τον Ρώσο ιδιοκτήτη να είναι για πρώτη φορά διατεθειμένος να συζητήσει την πώληση της ομάδας.

Οι προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους αναμένεται να εξεταστούν από τον Ρώσο μεγιστάνα μέχρι το τέλος της εβδομάδας και το σίγουρο είναι πως ο Αμπράμοβτς δεν ήθελε να πουλήσει την Τσέλσι, αλλά φαίνεται πως δεν έχει άλλη επιλογή, καθώς απειλείται με κυρώσεις και πάγωμα των τραπεζικών του λογαριασμών.

Βέβαια κανείς δεν ξέρει αν είναι η εφικτή η πώληση της ομάδας στους ενδιαφερόμενους, καθώς δεν γνωρίζουν αν ο Ρομάν Αμπράμοβτς και οι συνεργάτες θα μπορούν να κάνουν τραπεζικές συναλλαγές.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο παρελθόν ο Ρώσος είχε αρνηθεί πρόταση ύψους 2.5 δισεκατομμυρίων για την Τσέλσι, ενώ το χρέος του συλλόγου προς εκείνον ξεπερνάει το 1.5 δισεκατομμύριο.

⚽ Roman Abramovich will receive bids to sell Chelsea this week with at least three parties circling the Stamford Bridge club in the belief the Russian billionaire, for the first time, will consider a sale https://t.co/oQkjzZ30gn

— The Telegraph (@Telegraph) March 1, 2022