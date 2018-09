Επίτροπος ΕΕ: «Η υπομονή μου έχει φτάσει στα όριά της με το Facebook»

FILE PHOTO: Silhouettes of mobile users are seen next to a screen projection of Facebook logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo (File: 2018-09-19T183709Z_26871859_RC1704058D20_RTRMADP_3_EU-FACEBOOK-AIRBNB.JPG )

«Η υπομονή μου έχει φτάσει στα όριά της με το Facebook…». Με αυτή τη δήλωση η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Βιέρα Γιούροβα εξαπέλυσε την πιο σφοδρή, μέχρι τώρα, επίθεση κατά του πιο δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, απειλώντας μάλιστα ευθέως ότι αν δεν συμμορφωθεί και δεν σταματήσει να παραπλανά τους χρήστες για τις υπηρεσίες του, θα επιβληθούν στην εταιρεία βαριές κυρώσεις. Η δήλωση της επιτρόπου έγινε μετά τη συνάντηση που είχε με εταιρείες τεχνολογίας με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, η κυρία Γιούροβα και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες με την Airbnb και το Facebook για να καταγράψουν την πρόοδο που σημειώθηκε σε δύο εν εξελίξει ενέργειες επιβολής της νομοθεσίας για τους καταναλωτές. Υστερα από απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ τον Ιούλιο, η Airbnb ανέλαβε τώρα τη δέσμευση να προβεί στις αναγκαίες αλλαγές στους όρους και στις προϋποθέσεις τους και να βελτιώσει την παρουσίαση των τιμών τους. Η εταιρεία έχει προθεσμία έως το τέλος Δεκεμβρίου 2018 να προβεί στις εν λόγω αλλαγές σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ στον δικτυακό της τόπο. Για την Airbnb η επίτροπος εξέφρασε την ικανοποίησή της λέγοντας: «Οι διαδικτυακοί παίκτες έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε, βρίσκουμε κατάλυμα και αντιμετωπίζουμε τις διακοπές μας. Αλλά πρέπει επίσης να συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες και να αναλαμβάνουν την ευθύνη όταν υπάρχουν προβλήματα. Οι καταναλωτές της ΕΕ απολαμβάνουν δικαιώματα τόσο off-line όσο και επιγραμμικά. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την προθυμία της Airbnb να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια και κατανόηση του τι πληρώνουν οι καταναλωτές». Αντίθετα, όσον αφορά το Facebook, αυτό που διαπιστώθηκε στη συνάντηση είναι ότι σημειώθηκε πολύ μικρή πρόοδος στο πλαίσιο των εν εξελίξει δράσεων επιβολής. Οι νέοι όροι υπηρεσιών στο Facebook, από τον Απρίλιο, περιέχουν παραπλανητική παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών του Facebook. Ειδικότερα, το Facebook ενημερώνει πλέον τους καταναλωτές ότι τα δεδομένα και το περιεχόμενό τους χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση της συνολικής «εμπειρίας» τους και δεν αναφέρει ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς. Χαρακτηριστικό του κλίματος είναι ότι η επίτροπος μετά τη συνάντηση δήλωσε: «Η υπομονή μου έχει φτάσει στα όριά της. Ενώ το Facebook με διαβεβαίωσε ότι θα προσαρμόσει τελικά κάθε άλλη παραπλανητική διατύπωση των υπηρεσιών έως τον Δεκέμβριο, η κατάσταση αυτή συνεχίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι πλέον καιρός για δράση· όχι άλλες υποσχέσεις. Εάν οι αλλαγές δεν εφαρμοστούν πλήρως μέχρι το τέλος του έτους, καλώ τις αρχές των καταναλωτών να ενεργήσουν ταχέως και να επιβάλουν κυρώσεις στην εταιρεία».