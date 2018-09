Στόχοι και κίνδυνοι {LF}της νέας συνόδου {LF}στην Πιονγκγιάνγκ

South Korean President Moon Jae-in and North Korean leader Kim Jong Un arrive for their meeting in Pyongyang, North Korea, September 19, 2018. Pyeongyang Press Corps/Pool via REUTERS (File: 2018-09-19T070024Z_901258669_RC13E199C700_RTRMADP_3_NORTHKOREA-SOUTHKOREA-SUMMIT.JPG )

Υπό τις επευφημίες ενός ενθουσιώδους πλήθους, ο Κιμ Γιονγκ Ουν υποδέχθηκε στην Πιονγκγιάνγκ τον επίσημο προσκεκλημένο του και πρόεδρο της Νότιας Κορέας Μουν Τζέι Ιν. Το πλήθος τούς αποθέωσε κυματίζοντας σημαίες της Βόρειας Κορέας και άλλες που συμβόλιζαν την επανένωση της χερσονήσου φωνάζοντας με ενθουσιασμό «η Κορέα είναι μία». Στο επίκεντρο της νέας συνόδου των δύο ηγετών μέσα σε διάστημα έξι μηνών είναι η εξεύρεση προοπτικής πυρηνικού αφοπλισμού της Πιονγκγιάνγκ που πάγωσε τον Αύγουστο, όταν η Ουάσιγκτον ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψη του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στο απομονωμένο καθεστώς, αμφισβητώντας τις προθέσεις καλής θέλησης του βορειοκορεάτη ηγέτη για αποπυρηνικοποίηση της χώρας του. Αφορμή στάθηκε η έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), η οποία ανέφερε ότι η Πιονγκγιάνγκ εξακολουθεί να αναπτύσσει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, ενώ άλλη έκθεση του Παρατηρητηρίου του ΟΗΕ διαπίστωσε ενέργειες εμπλουτισμού ουρανίου στον κύριο πυρηνικό χώρο της Βόρειας Κορέας και συνέχιση του πυραυλικού της προγράμματος. Την ίδια ώρα αμερικανοί αξιωματούχοι, επικαλούμενοι στοιχεία από κατασκοπευτικούς δορυφόρους, υποστηρίζουν ότι η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις και να εξαπατά τη διεθνή κοινότητα, καθώς, όπως λένε, φέρεται να ετοιμάζει δύο νέους βαλλιστικούς πυραύλους παρά τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών και την προσέγγιση Κιμ – Τραμπ. Συμφωνία για κλείσιμο

του πεδίου πυρηνικών δοκιμών Στόχος του Μουν είναι να συμβάλει στη μείωση των διαφορών μεταξύ Ουάσιγκτον και Πιονγκγιάνγκ. Ο νοτιοκορεάτης ηγέτης αναφέρει ότι και οι δύο πλευρές τού έχουν ζητήσει να εργαστεί ως επικεφαλής της διαπραγμάτευσης και σε περίπτωση που καταφέρει να βγάλει από το αδιέξοδο τις σχέσεις ΗΠΑ – Βόρειας Κορέας θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, Μουν και Κιμ υπέγραφαν συμφωνία για οριστικό κλείσιμο του πεδίου πυρηνικών δοκιμών της Βόρειας Κορέας, υπό την επίβλεψη ειδημόνων. Τα νέα χαιρέτισε ο Τραμπ απαριθμώντας τα θετικά της κοινής δήλωσης ως «πολύ συναρπαστικά». Ο δρόμος όμως για πλήρη αποπυρηνικοποίηση του απομονωμένου καθεστώτος είναι μακρύς, ενώ παρατηρητές υποστηρίζουν ότι η άσκηση πίεσης από την πλευρά του Μουν ενδέχεται να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Γιατί; Η Βόρεια Κορέα έχει καταστήσει σαφές από καιρό ότι αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύξουν τον επίσημο τερματισμό του πολέμου της Κορέας που έχει τελειώσει με εκεχειρία και όχι με συνθήκη ειρήνης (άρα οι δύο πλευρές εξακολουθούν τεχνικά να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση) και πως είναι ζωτικής σημασίας αυτή η κίνηση για τη μείωση των εντάσεων. Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον αξιώνει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας για να πράξει κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου, αν η Ουάσιγκτον – έπειτα και από τις τελευταίες εξελίξεις – προχωρήσει σε αυτό το αντάλλαγμα, «θα ήταν μεγάλη παραχώρηση» και ίσως, όπως αναφέρει στους «New York Times» ο Κιμ Σουνγκ Χαν, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, «καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου τα πόδια θα σηκωθούν να χτυπήσουν το κεφάλι». Πρακτικά κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως «η Πιονγκγιάνγκ θα υπονόμευε τη συμμαχία Νότιας Κορέας – ΗΠΑ, επιχειρώντας ακόμα και να διαλύσει τη στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών στη Σεούλ, επικεφαλής της οποίας είναι οι ΗΠΑ, αντί να επικεντρωθεί στην αποπυρηνικοποίηση του προγράμματός της», προσθέτει.