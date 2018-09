ΗΠΑ: Στους 31 οι νεκροί από τις πλημμύρες του κυκλώνα Φλόρενς

Houses sit in floodwater caused by Hurricane Florence, in this aerial picture, on the outskirts of Lumberton, North Carolina, U.S. September 17, 2018. REUTERS/Jason Miczek TPX IMAGES OF THE DAY

Πολλές περιοχές παρέμεναν πλημμυρισμένες τη Δευτέρα στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, μετά το σαρωτικό πλήγμα του κυκλώνα Φλόρενς, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 31 νεκρούς και υλικές ζημιές το κόστος των οποίων αναμένεται να ανέλθει σε δισεκατομμύρια δολάρια. Ο κυκλώνας, που πλέον έχει υποβαθμιστεί σε υπερτροπική καταιγίδα, κινείται προς τα βορειοανατολικά, προκαλώντας νέες σφοδρές βροχοπτώσεις σε περιοχές που είχαν ήδη πλημμυρίσει, στη Βόρεια Καρολίνα, στη Νότια Καρολίνα και στη δυτική Βιρτζίνια, σύμφωνα με τις αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες. Οι αρχές στη Βιρτζίνια εξέδωσαν έκτακτο δελτίο ακραίων καιρικών φαινομένων προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ανεμοστρόβιλοι να πλήξουν το κεντρικό τμήμα της Πολιτείας. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι το συνεχιζόμενο κύμα κακοκαιρίας θα προκαλέσει ακόμα περισσότερες καταστροφές – κατολισθήσεις, σπάσιμο φραγμάτων, νέες υπερχειλίσεις ποταμών. «Αυτή είναι μια ιστορική καταιγίδα, η οποία συνεχίζεται, ορισμένες περιοχές δεν έχουν ακόμη υποστεί τα χειρότερα», καθώς επαπειλούνται νέες πλημμύρες, προειδοποίησε ο Ρόι Κούπερ, κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας, κάνοντας λόγο περί μιας «μνημειώδους καταστροφής για την Πολιτεία μας» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Πολιτείας αυτής ανέφεραν το βράδυ της Δευτέρας ότι ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους 25 νεκρούς, από 17. Άλλοι έξι θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές της Νότιας Καρολίνας.