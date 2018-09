Μίλαν – Κάλιαρι 1-1

epa07025972 Milan's Gonzalo Higuain (R) in action during the Italian Serie A soccer match between Cagliari Calcio and AC Milan in Cagliari, Italy, 16 September 2018. EPA/FABIO MURRU

Το πρώτο γκολ του Γκονσάλο Ιγκουαΐν με τη φανέλα της Μίλαν, δεν συνδυάστηκε με νίκη των «ροσονέρι». Στην έξοδό της στη Σαρδηνία, η Μίλαν, αντίπαλος του Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων στο Γιουρόπα Λιγκ, έφερε 1-1 με την Κάλιαρι, για την 4η αγωνιστική της Serie A. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό, όταν από αντεπίθεση και δοκάρι, ο Ζοάο Πέντρο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο άρχισε να δημιουργεί ευκαιρίες, με πιο σημαντική σε μία προσπάθεια του Σούσο. Στο 55ο λεπτό, ο Ιγκουαΐν, μετά από λάθος της Κάλιαρι, με διαγώνιο πλασέ από δεξιά ισοφάρισε για την Μίλαν. Πάντως, ο Αργεντινός επιθετικός βρέθηκε κοντά και στο δεύτερο γκολ με κοντινή κεφαλιά, χωρίς αποτέλεσμα. Στις καθυστερήσεις ο Σάμου Καστιγέχο έπιασε δυνατό σουτ εντός περιοχής, αλλά ούτε αυτή τη φορά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.