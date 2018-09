Waves crash beside Hung Hom Promenade and Hung Hom Ferry Pier during Typhoon Mangkhut in Hong Kong, China September 16, 2018 in this still image obtained from a social media video. INSTAGRAM/ @pcmarriott / YOUTUBE/pcmarriotthk/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT NO RESALES. NO ARCHIVES

Ο αριθμός των νεκρών στις Φιλιππίνες από το πέρασμα υπερτυφώνα Μανγκούτ έφτασε στους 59, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, επικαλούμενο τα τοπικά ΜΜΕ. Άλλοι 47 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 16 αναφέρονται ως αγνοούμενοι, σύμφωνα με το τοπικό πόρταλ (Rappler) που επικαλείται αστυνομικές πηγές. Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι τα θύματα ήταν 32, με τον αριθμό των αγνοουμένων στους 29.