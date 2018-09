Στην Κίνα για νέες εμπορικές συμφωνίες ο Μαδούρο

Venezuela's President Nicolas Maduro greets supporters after arriving back to the country at Miraflores Palace in Caracas January 17, 2015. Maduro is wrapping up a tour that took him to China, Russia Iran, Qatar, Saudi Arabia and Algeria, in what OPEC delegates described as a diplomatic push by Venezuela and Iran for an OPEC oil output cut. REUTERS/Jorge Silva (VENEZUELA - Tags: POLITICS) (File: 2015-01-17T193513Z_1262388165_GM1EB1I09W201_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS.JPG )

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αναχωρεί για την Κίνα για να υπογράψει νέες εμπορικές συμφωνίες με τον βασικό χρηματοδότη και κύριο σύμμαχο της λατινοαμερικάνικης χώρας, εν μέσω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μέλος του ΟΠΕΚ. «Αναχωρώ για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας για μια επίσημη επίσκεψη που είναι πολύ απαραίτητη, πολύ πρόσφορη και γεμάτη από προσδοκίες (…) για την προώθηση νέων συμφωνιών στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, της ενέργειας, της οικονομίας και της τεχνολογίας», τόνισε ο Μαδούρο στην κρατική τηλεόραση από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καράκας.