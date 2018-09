Πρώτος και χωρίς βαρύτητα ο Γιουσέιν Μπολτ

Έχει χαρακτηριστεί ως ο κορυφαίος σπρίντερ της εποχής, κατακτώντας οκτώ ολυμπιακά μετάλλια και είναι κάτοχος των παγκοσμίων ρεκόρ στα 100 και 200 μέτρα.

Ο λόγος για τον τζαμαϊκανό Γιουσέιν Μπολτ, ο οποίος βρέθηκε στη Γαλλία και δοκίμασε τις ικανότητές του ως δρομέας στο… Διάστημα.

Πήρε μέρος σε έναν αγώνα μέσα στον προσομοιωτή, όπου είχε την ευκαιρία όχι να τρέξει, αλλά να πετάξει κυριολεκτικά.

Usain Bolt floats his way to victory in zero-gravity race pic.twitter.com/G9BOcw1o92

