Ανατολική Συρία: Νεκρά από τζιχαντιστές, 21 στελέχη του συριακού στρατού

Μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) σκότωσαν 21 άνδρες των δυνάμεων του καθεστώτος στη νότια Συρία, την ώρα που οι τζιχαντιστές έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την έφοδο μιας αραβοκουρδικής συμμαχίας εναντίον του τελευταίου τους οχυρού στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τον διευθυντή του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, οι 21 άνδρες των δυνάμεων που δηλώνουν πίστη στο καθεστώς σκοτώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, σε μια ενέδρα στην Τλουλ αλ Σάφα, την τελευταία περιοχή που ελέγχει το ΙΚ στην επαρχία Σουέιντα, περίπου 100 χλμ. νοτιοανατολικά της Δαμασκού.

Οκτώ τζιχαντιστές σκοτώθηκαν σε αυτή τη μάχη, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA έκανε λόγο για «σφοδρές μάχες εναντίον των τρομοκρατών του Ντάες» (σ.σ. ακρώνυμο του ΙΚ στα αραβικά). Διεξήχθησαν αεροπορικές επιδρομές και εξαπολύθηκαν βολές του πυροβολικού εναντίον θέσεων του ΙΚ στο ανατολικό τμήμα της ερήμου στη Σουέιντα, διευκρίνισε. Αυτή η περιοχή αποτελεί θέατρο μαχών μεταξύ των τζιχαντιστών και των δυνάμεων του συριακού καθεστώτος από την 25η Ιουλίου, όταν το ΙΚ εξαπέλυσε μια σειρά συντονισμένων επιθέσεων στην επαρχία Σουέιντα, που ελέγχει η Δαμασκός. Στις επιθέσεις αυτές σκοτώθηκαν πάνω από 250 άνθρωποι. Τζιχαντιστές είχαν επίσης απαγάγει περίπου 30 πολίτες, ανάμεσά τους παιδιά ηλικίας από 7 ως 15 ετών, σε αυτή την περιοχή όπου ζουν κυρίως Δρούζοι, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κατοίκους της περιοχής. Δεν υπήρξε ανάληψη της ευθύνης από το ΙΚ για τις απαγωγές. Δύο όμηροι είναι νεκροί, κατά τις ίδιες πηγές. Οι διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε η Ρωσία σε συντονισμό με τη Δαμασκό δεν οδήγησαν στην απελευθέρωση των ομήρων, σημείωσε ο Άμπντελ Ραχμάν. Οι οικογένειές τους δεν έχουν νέα γι’ αυτούς εδώ και εβδομάδες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή στη Σουέιντα. Το ΙΚ, που είχε καταλάβει το 2014 μεγάλο μέρος της Συρίας, κατατροπώθηκε έκτοτε σε χωριστές επιχειρήσεις από τις κυβερνητικές δυνάμεις και τον διεθνή συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ και πλέον δεν ελέγχει παρά λιγότερο από το 3% της συριακής επικράτειας. Κατέχει ακόμη μόνο θύλακες και διατηρεί πυρήνες εν υπνώσει στην έρημο, που εκτείνεται από τη Δαμασκό ως τα σύνορα με το Ιράκ, κυρίως στην κοιλάδα του Ευφράτη (ανατολικά). Σε αυτή την κοιλάδα, στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ, η οργάνωση Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), μια αραβοκουρδική συμμαχία, εξαπέλυσε τη Δευτέρα έφοδο για να αποσπάσει από τους τζιχαντιστές την πόλη Χατζίν, με την υποστήριξη του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ. Ο συνασπισμός επιβεβαίωσε την έναρξη της επίθεσης, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για την τρίτη και πιθανότατα τελευταία φάση της «Επιχείρησης Roundup» εναντίον του ΙΚ, που άρχισε την 1η Μαΐου. Τουλάχιστον 27 τζιχαντιστές και δέκα μαχητές των ΣΔΔ έχουν σκοτωθεί στις μάχες από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.