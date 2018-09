Στο «Magic Bus» των Νυχτών Πρεμιέρας

Εκατόν δέκα τέσσερις μεγάλου μήκους ταινίες και 67 μικρού θα παιχτούν εφέτος τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο του 24ου κινηματογραφικού φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, το οποίο το μεσημέρι της Τετάρτης παρουσίασε το πλήρες πρόγραμμά του. Στην παρουσίαση που έλαβε χώρα στην αίθουσα Φίλων της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τον πρώτο λόγο είχε ο κ. Λουκάς Κατσίκας, καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο οποίος έδωσε έμφαση στην «εξερευνητική διάθεση» που προτείνει στους θεατές.

Πολλές ταινίες του διεθνούς διαγωνιστικού προγράμματος (και όχι μόνον) φέρουν υπογραφές παντελώς άγνωστων σκηνοθετών από όλον τον κόσμο. «Ελπίζουμε ότι οι θεατές αυτών των ταινιών θα έχουν παρόμοια εμπειρία με εμάς που είμαστε αρκετά τυχεροί να πηγαίνουμε στα φεστιβάλ και ανακαλύπτουμε ταινίες για τις οποίες δεν γνωρίζουμε τίποτε εκ των προτέρων» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσίκας. «Πολλές φορές βγαίνουμε από την αίθουσα και αισθανόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.»

Δέκα πέντε ταινίες θα διαγωνιστούν για την Χρυσή Αθηνά, ένα «Magic Bus» όπως το αποκάλεσε ο κ. Κατσίκας αναφερόμενος στην ποικιλομορφία των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι ταινίες. Οι τίτλοι τους όντως δεν μας λένε τίποτε, λόγος για τον οποίο αξίζουν την προσοχψή μας. Ανάμεσά τους οι «Καρδιά από νέον», «Ανάσα ελευθερίας», «Thunder road» «Οι κληρονόμοι», «Αόρατος κόσμος», «Σκληρή μπογιά», «Με διαβατήριο τη γοητεία» κ.α.

Σε ότι αφορά τις καινοτομίες της διοργάνωσης, εφέτος θεσπίζεται διαγωνιστικό τμήμα στον τομέα του ντοκιμαντέρ (με οκτώ ταινίες), ενώ θα προβληθούν επίσης πέντε ελληνικά ντοκιμαντέρ, ανάμεσα στα οποία και το «Αναζητώντας τον Καζαντζάκη» του Αλέξανδρου Σκούρα, μια παραγωγή του ελculture σε συμπαραγωγή με την Cosmote TV και σε συνεργασία με τις εκδόσεις Καζαντζάκη, μέσω του οποίου ερευνάτε το πως διαμορφώθηκε η σκέψη και η κοσμοθεωρία του μεγάλου συγγραφέα.

Από εφέτος ξεκινά το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας «κατάλληλο κάτω των 18» . Εκ μερους του Φεστιβαλ μιλησε στη συνεντευξη τυπου η Αμαντα Λιβανου. «Όπως εμείς μάθαμε να βλέπουμε σινεμά στις Νύχτες Πρεμιέρας, έτσι τα παιδιά μας θέλουμε να γίνουν οι εκπαιδευμένοι θεατές του μέλλοντος» είπε η παραγωγός Αμάντα Λιβανού στην παρουσίαση του νέου αυτού θεσμού που περιλαμβάνει περισσότερες από 40 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες.

Κατά τα άλλα, είναι ήδη γνωστό το αφιέρωμα στις ταινίες του Γιώργου Πανουσόπουλου με αφορμή την πρεμιέρα της τελευταίας του «Σε αυτή την χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει» (ανοίγει στις αίθουσες την ερχόμενη Πέμπτη 20/9), ενώ ενδιαφέρον προκαλεί και το αφιέρωμα στο Πολωνικό σινεμά περασμένων εποχών σε συνδυασμό με την πρεμιέρα της Τετάρτης 19 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής που θα είναι ο «Ψυχρός Πόλεμος» του Πάβελ Παβλικόφσκι, παρουσία του ιδίου.

Το φεστιβάλ θα παίξει αρκετές ταινίες στην ενότητα «Τα αγαπημένα των φεστιβάλ», η ενότητα «Μουσική και φιλμ» περιέχει μόλις τρεις ταινίες και στο «After hours» θα προβληθούν «απαγορευμένες» ταινίες σε μεταμεσονύκτιες προβολές. Επίσης, ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η ενότητα Icons με ντοκιμαντέρ που πραγματελυονται δημοσιότητες όπως ο Ορσον Γουέλς («The eyes of Orson Welles» ή Τζον μακ Ενρόου («John McEnroe: in the realm of perfection».

Τέλος, παραπάνω από αρκετές και οι ελληνικές μικρού μήκους που θα προβληθούν εφέτος στοφεστιβάλ: 47 μέσα από ένα ρεκόρ υποβολής που έφτασε τις 244!

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το Φεστιβάλ συνεχίζει τις συνέργειές του με δραστήριους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, διοργανώνιντας μια σειρά από ειδικές προβολές: με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων θα πραγματοποιηθεί μια προβολή φιλική σε άτομα με αυτισμό, με την κλασική ταινία της Ντίσνεϊ, «Peter Pan» (1953), και η Κίνηση Αναπήρων Καλλιτεχνών εξασφαλίζει προσβασιμότητα σε προβολές για άτομα με διαφορετικών μορφών αναπηρία.

Αλλες συνεργασίες του φεστιβάλ που συνεχίζονται είναι με το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ + Αγοράς Κινούμενων Σχεδίων και την πρεμιέρα της ταινίας «Seder-Masochism», της Νίνα Πέιλι αλλά και με το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας (ETHNOFEST), με την πρεμιέρα της ταινίας «Η βροχή τραγουδάει στο χωριό των νεκρών», που βραβεύθηκε στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

Ημερομηνίες: 19-30 Σεπτεμβρίου 2018.

Αίθουσες: Δαναός 1 & 2, Ιντεάλ, Όπερα 1 & 2, Άστορ, Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Παλλάς.