Δημήτρης Παπαδημούλης: Να επανοικοδομήσουμε το Μάτι, γρήγορα

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, μίλησε σήμερα στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, εκ μέρους της Ευρωομάδας της Αριστεράς, για το ζήτημα της αντιμετώπισης της πολύνεκρης καταστροφικής πυρκαγιάς και φυσικής καταστροφής που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Αττικής και την περιοχή Μάτι, τον Ιούλιο του 2018.

Η συζήτηση με τίτλο «Ιούλιος 2018 – Οι πυρκαγιές στο Μάτι της Περιφέρειας Αττικής και η αντίδραση της ΕΕ – Δήλωση της Επιτροπής» (Commission statement – July 2018 fires at Mati in the Attica Region, Greece and the EU response), συμπεριλήφθηκε εκτάκτως στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας, κατόπιν αιτήματος της Ευρωομάδας της Αριστεράς GUE/NGL, την οποία υποστήριξε και η πολιτική ομάδα του ECR.

Στη συνεδρίαση, όπου επί του συγκεκριμένου ζητήματος τον λόγο πήραν αρκετοί Έλληνες Ευρωβουλευτές, ο Δημήτρης Παπαδημούλης , ζητώντας την έμπρακτη έκφραση της Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, είπε τα εξής:

«Εκ μέρους ολόκληρου του ελληνικού λαού, πέρα από κόμματα και παρατάξεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αλληλεγγύη και το ένα λεπτό σιγής, και την Κομισιόν για όσα έκανε και όσα μας είπε, και την Επίτροπο Κρέτσου, και τον Επίτροπο Στυλιανίδη, και τον Πρόεδρο Γιούνκερ.

Ο ανθρώπινος πόνος είναι μεγάλος. 98 νεκροί. Και ό,τι κι αν πούμε τώρα, και ό,τι κι αν κάνουμε, οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω. Το τελευταίο, όμως, πράγμα που πρέπει να κάνουμε, γιατί δεν μας αξίζει, είναι πάνω σε αυτούς τους νεκρούς να στήνονται κυνικά παιχνίδια μικροπολιτικής αντιπαράθεσης και καπηλείας.

Τί πρέπει να κάνουμε; Να ενισχύσουμε την πολιτική προστασία και σε εθνικό επίπεδο -πρέπει να αλλάξουν πολλά στη χώρα μου την Ελλάδα- και σε ευρωπαϊκό επίπεδο -δημιουργώντας μια ισχυρή ομπρέλα ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας. Γιατί η κλιματική αλλαγή απειλεί ακόμη και τη Σουηδία και γιατί πέρυσι είχαμε επίσης πολλούς νεκρούς στην Πορτογαλία.

Πρέπει να επανοικοδομήσουμε το Μάτι και γρήγορα, με ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά χωρίς ιδιωτικές κλειστές παραλίες, χωρίς αυθαίρετη δόμηση, χωρίς τη γραφειοκρατία που περιέγραψε ο συνάδελφος Μ. Κύρκος. Αυτά πρέπει να κάνουμε, μαζί και ενωμένοι».

Η αρμόδια Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου, απαντώντας στις τοποθετήσεις των ευρωβουλευτών, είπε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Είμαι σε επαφή με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές όλων των κρατών-μελών, με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το θέμα αυτό ανήκει στην δική μου αρμοδιότητα, στο δικό μου χαρτοφυλάκιο. Ελπίζω ότι η αξιολόγηση, η καταμέτρηση των ζημιών, θα φτάσει γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Πάντως οι άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, έτσι όπως αναφέρεται στην κοινοτική νομοθεσία. Παρ’ όλα αυτά θα συζητήσω με τις ελληνικές αρχές τη δυνατότητα προκαταβολών, και αλλαγής σε ορισμένα επιχειρησιακά προγράμματα. Έχουμε ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό για την Αττική και μπορούμε να αναδιαμορφώσουμε τα προγράμματα, κατόπιν αιτήματος του κράτους-μέλους, προκειμένου να μεταφερθούν κάποια κονδύλια στην αποκατάσταση».