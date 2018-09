Αυστραλία: Νεκρά τα μέλη οικογένειας μέσα στο σπίτι τους στο Περθ

epa07009717 Forensic police search a property, where five people were found dead, in Bedford, Perth, 10 September 2018. Homicide detectives are continuing to comb a house for clues after five people were found dead in a Perth home on 09 September 2018. EPA/RICHARD WAINWRIGHT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT (File: 20016971.jpg )

Πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών βρεφών, εντόπισαν νεκρά οι αστυνομικές αρχές μέσα σε σπίτι στην Δυτική Αυστραλία. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές αρχές βρήκαν τις σορούς τριών μικρών κοριτσιών, της μητέρας και της γιαγιάς τους, σε σπίτι στο Περθ. Όπως επιβεβαίωσαν οι Αρχές πρόκειται για τρία κορίτσια, δύο δίδυμα ηλικίας δύο ετών και ένα τριάμισι ετών. Πρόσωπο κλειδί της υπόθεσης ενδέχεται να είναι ένας 20χρονος, ο οποίος υπέδειξε στις Αρχές τις σορούς. Η σχέση του με τα θύματα, προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστη. Ωστόσο, ο 20χρονος κρατείται από τις αρχές χωρίς να τους έχει ασκηθεί, μέχρι στιγμής, ποινική δίωξη. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, υποψίες ότι κάτι περίεργο είχε συμβεί στην οικογένεια, κίνησε η ασυνήθιστη ησυχία στο σπίτι, από το οποίο -υπό φυσιολογικές συνθήκες- ακούγονταν παιδικές φωνές.