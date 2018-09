Αυστραλία: Κατηγορίες σε 24χρονο για τη δολοφονία της οικογένειας

A bunch of flowers is seen outside a property where five people were found dead in a suburb of Perth, Australia, September 10, 2018. AAP/Richard Wainwright/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NEW ZEALAND. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN AUSTRALIA. (File: 2018-09-10T074644Z_140007654_RC12ECA8EFE0_RTRMADP_3_AUSTRALIA-MURDER.JPG )

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε έναν 24χρονο για την δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών, της μητέρας τους και της γιαγιάς τους, τα άψυχα σώματα των οποίων βρέθηκαν χθες, Κυριακή, σε ένα σπίτι στο Μπέντφορντ, κοντά στο Περθ, στην νοτιοδυτική Αυστραλία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Η αστυνομία πήγε στο σπίτι αυτό χθες μετά την ενημέρωσή της από τον 24χρονο, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε και ο οποίος παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα μιας απομακρυσμένης περιοχής με ορυχεία, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.500 χιλιομέτρων βόρεια του Περθ. Σύμφωνα με τις αυστραλιανές εφημερίδες, η μητέρα της οικογένειας, η Μάρα Κουίν, εργαζόταν για μεταλλευτική εταιρεία. Εκτός από την Μάρα, νεκρά βρέθηκαν τρία κοριτσάκια: η 3 ετών Σάρλοτ και οι 2 ετών δίδυμες Άλις και Μπέατριξ, όπως και η 74χρονη γιαγιά τους και μητέρα της Μάρα, η 74χρονη Μπέβερλι Κουίν. Η αστυνομία δεν αποκάλυψε τις σχέσεις που είχαν με τον ύποπτο, ούτε διευκρίνισε πότε ή τον τρόπο με τον οποίο δολοφονήθηκαν. Σε σελίδα στο Facebook που αποδίδεται στην Μάρα Κουίν υπάρχει φωτογραφία της στην οποία κρατάει στην αγκαλιά της ένα νεογέννητο και έχει δίπλα της έναν άνδρα και αναφέρεται ότι αρραβωνιάστηκε τον Αύγουστο του 2014. Ο ύποπτος αναμένεται να παρουσιαστεί στη δικαιοσύνη σήμερα μέσω τηλεσύνδεση. Τα βίαια εγκλήματα με πολλά θύματα είναι σπάνια στην Αυστραλία. Ωστόσο φέτος αυτό ήταν το δεύτερο που σημειώθηκε στη Δυτική Αυστραλία φέτος. Τον Μάιο 7 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί από πυροβολισμούς στην πολιτεία αυτή.

Τα εγκλήματα με όπλα μειώθηκαν δραστικά στην Αυστραλία μετά τους αυστηρούς ελέγχους στα όπλα που επιβλήθηκαν έπειτα από μακελειό που σημειώθηκε το 1996, όταν ένας μοναχικός λύκος πυροβόλησε και σκότωσε 35 ανθρώπους στην Τασμανία.