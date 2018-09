Ρος: Να μπει σε πραγματική τροχιά ανάπτυξης η ελληνική οικονομία

Greece's prime minister Alexis Tsipras delivers his annual keynote speech during the opening of 83rd Thessaloniki International Fair (TIF) in Thessaloniki, Greece on September 8, 2018. / Ομιλία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στα εγκαίνια της 83ης ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2018.

Στην έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια και την επιτυχημένη εκπλήρωση των απαιτήσεων των δανειστών αναφέρθηκε ο υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Γουίλμπουρ Ρος προσθέτοντας, επίσης, ότι «το επόμενο βήμα είναι να μπει η οικονομία σε πραγματική τροχιά ανάπτυξης». «Η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλα βήματα βγαίνοντας από τα μνημόνια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία» δήλωσε ο κ. Ρος μιλώντας στην ΕΡΤ, συμπληρώνοντας ότι το πιο σημαντικό το οποίο μπορεί να κάνει η Ελλάδα, στην επόμενη φάση, είναι η αλλαγή της ψυχολογίας των επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στο θέμα της ανεργίας ο κ. Ρος περιέγραψε το παράδειγμα της Αμερικής λέγοντας: «Αυτό που κάναμε στις ΗΠΑ ήταν ότι ξεφορτωθήκαμε πολλούς ελέγχους για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Κι ο ρυθμός αύξησης των κεφαλαιακών δαπανών κι οι προσλήψεις εργαζομένων από τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατακόρυφα. Τώρα, ξέρω ότι η κανονιστική μεταρρύθμιση θεωρείται ότι σημαίνει απόλυση δημοσίων υπαλλήλων. Εμείς δεν κάναμε αυτό. Στην πραγματικότητα, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν μεγαλύτερο έργο επειδή τώρα υπάρχουν περισσότερα προγράμματα από πριν. Οπότε, με την κανονιστική μεταρρύθμιση δεν εννοούμε την απόλυση των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό που εννοούμε είναι η διαύγεια της μεταρρύθμισης μόνο με τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για τη δημόσια ασφάλεια. Έτσι, οι επιχειρήσεις αισθάνονται ελεύθερες να αναβαθμιστούν». Μήνυμα από Τραμπ Ερωτηθείς «τι μήνυμα μετέφερε στο πρωθυπουργό από τον Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο Τραμπ;» ο κ. Ρος δήλωσε, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα: «Πέρασα αρκετό χρόνο χθες, αλλά και σήμερα μαζί του. Είναι, σαφώς, υπέρ της Αμερικής, όπως κι εμείς υπέρ της Ελλάδας. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός δεσμός φιλίας. Έφτασε σε μεγάλο βαθμό συμφωνίας με τον πρόεδρο Τραμπ το οποίο είναι, επίσης, πολύ σημαντικό. Ο πρόεδρος Τραμπ δε θα είχε συμφωνήσει να κάνουμε με τον κ. Δραγασάκη τον οικονομικό διάλογο εάν δεν επιδιώκαμε στενότερες και πιο σταθερές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες». Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, στην τηλεοπτική τους συνέντευξη στην ΕΡΤ αναφέρθηκε και στα θέματα ενέργειας περιγράφοντας τις προτεραιότητες των ΗΠΑ στην περιοχή λέγοντας: «Νομίζουμε ότι είναι πολύ επικίνδυνη τακτική να εξαρτάται η Ευρώπη από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Είναι πολύ επικίνδυνο να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Δείγμα καλής πολιτικής είναι η διεύρυνση των ενεργειακών πηγών. Όμως, δημιουργείται, επίσης, γεωπολιτική εξάρτηση. Οπότε, ενθαρρύνουμε άλλους τερματικούς σταθμούς στην ατλαντική ακτή της Ευρώπης». Τέλος έκανε ειδική αναφορά στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και συνδέοντάς το με τα θέματα της ενέργειας είπε: «Υποστηρίζουμε πολύ την ενέργεια στην Αλεξανδρούπολη. Κατ’ αρχήν είναι μια πολύ καλή θέση για τροφοδοσία καυσίμου σε όλα τα Βαλκάνια αλλά ίσως και στη βόρεια Ευρώπη. Ο διαχειριστής αυτής της δεξαμενής, ο διαχειριστής του ιδιωτικού τομέα ανέλαβε ως επενδυτής τον μεγάλο ελληνικό αγωγό. Αυτό αποτελεί προοπτική για κάθετη ολοκλήρωση σε αυτόν τον τομέα. Άρα, δεν είναι θεωρητική προσέγγιση. Είναι μια πραγματική προσέγγιση με πραγματικούς αριθμούς, πραγματικά χρονοδιαγράμματα. Επίσης, θα μπορούσε να κάνει την Ελλάδα ένα μεγάλο κόμβο για την κεντρική Ευρώπη».