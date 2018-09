Ιαπωνία: 42 οι νεκροί από το σεισμό στη νήσο Χοκάιντο

epa07004841 Rescue teams continue working at large landslide site in the Yoshino district of Atsuma, an area that was hit by a powerful earthquake, in Hokkaido, Japan, 08 September 2018. A 6.7 magnitude earthquake killed at least 20 people, leaving eight missing and injuring around 400 others, media reported. Eleven people are said to have suffered cardiopulmonary arrest. The quake hit the countrya€™s northern island of Hokkaido in the early hours of 06 September, causing large landslides. Japanese Prime Minister Shinzo Abe ordered to dispatch 25,000 personnel of Japan's Self-Defense Forces (JSDF) to earthquake-hit areas. EPA/KIMIMASA MAYAMA (File: 20010063.jpg )

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε επισκέφθηκε σήμερα τη νήσο Χοκάιντο, που την περασμένη Τετάρτη επλήγη από ισχυρό σεισμό, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο 42 ανθρώπων, σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιευμένα στοιχεία. Ο Άμπε επισκέφθηκε την μεγάλη πόλη της νήσου, Σαπόρο, όπου η δόνηση των 6,6 βαθμών Ρίχτερ προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο και πλήθος κατοικίες. Επίσης μετέβη στην μικρή κοινότητα Ατσούμα, η οποία σχεδόν ισοπεδώθηκε από τον σεισμό και πολλές κατοικίες της θάφτηκαν κάτω από τόννους εδάφους από τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τον σεισμό. Μετά την μετάβασή του στη Χοκάιντο, ο Άμπε επέστρεψε στο Τόκιο για να προεδρεύσει σε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο με θέμα τη διάθεση βοήθειας 549 εκατ. γεν (4,2 εκατ. ευρώ) στην πληγείσα περιοχή. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 42, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NHK, ωστόσο οι τοπικές αρχές επιμένουν έως σήμερα στον αριθμό των 39 νεκρών και του ενός αγνοουμένου. Στην Ατσούμα, οι επιχειρήσεις διάσωσης πιθανών επιζώντων συνεχίζονται. Αμέσως μετά τον σεισμό, που κατέστρεψε έναν θερμικό σταθμό, περίπου 3 εκατομμύρια νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η παροχή ρεύματος έχει αποκατασταθεί σχεδόν στην πληρότητά της, όμως οι αρχές ακόμη και σήμερα καλούν τους καταναλωτές να περιορίσουν την χρήση στο ελάχιστο, καθώς η διάθεσή του παραμένει ασταθής.